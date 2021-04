ŠEST ZEMALJA IMA SIGURAN PROLAZ U FINALE EVROVIZIJE: Kladionice im ne predviđaju USPEH jer publika NIJE ODUŠEVLJENA!

Još mesec i po dana do početka Evrovizije i 39 zemalja iz Evrope boriće se za što bolji plasman na takmičenju.

U finalu će se boriti 26 zemalja, sa tim da će iz svake polufinalne večeri u finale proći po deset zemalja. Šest zemalja ima garantovan ulazak u finale, iako su neke od njih na dnu kladionica i nemaju previše simpatija publike.

Španija, Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija su uvek u finalu - to nije zbog publike ili kvalitetne pesme, nego zbog pravila takmičenja. Tako će biti i ove godine.

Španija, Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija nazivaju se zemlje Velike petorke (Big Five) i po pravilima su uvek u finalu. Do 2000. godine u ovoj grupi su bile četiri zemlje, a nakon što se Italija vratila na Evrosong nakon 14-godišnje pauze nazivaju se Big Five i one su najveći financijski saradnici EBU-a, Evropske radiodifuzijske unije, koja organizuje takmičenje.

Šesta zemlja koja je direktno plasirana u finale je zemlja domaćin, a ove godine je to Holandija.

Zemlje Velike petorke na kladionicama ove godine baš ne blistaju. Osim francuske predstavnice Barbare Pravi, koja je jedan od favorita, i Italije, koja je na 5. mestu kladionica, ostali se baš i ne sviđaju publici.

Španija je trenutno na 36. mestu na kladionicama, Velika Britanija je 22., a Nemačka je na 32. mestu. Ni domaćin, Holandija, nema veliku podršku publike pa je na 28. mestu trenutnog plasmana na kladionicama za pobednika.

