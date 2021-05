KAKO ĆE SE GLASATI NA 65. EVROVIZIJI? Sistem je veoma jednostavan, neki glasovi su već STIGLI!

Glasanje će se i na ovogodišnjoj Evroviziji odvijati na isti način kao i na prošlom takmičenju.

foto: Profimedia

Pored 16 država učesnica, svoje glasove će davati Italija, Nemačka i domaćin Holandija. Kao što je ranije napomenuto, stručni žiri je delegariao svoje glasove na drugoj generalnoj probi, dok će publika to uraditi u uživo programu, za vreme prenosa uživo. Kombinacijom glasova publike i stručnog žirija, u odnosu 50/50 biće određeno deset srećnih finalista.

Kao što je poznato, nacionalni žiri broji pet članova. Svi oni rangiraju numere prema svom kriterijumu od prve do poslednje, a zatim softver računa prosečan rang za svaku pesmu prema tzv. eksponencijalnom modelu težine glasova, prema kojem će pesme koje kod većine članova žirija budu visoko ili nisko kotirane — uglavnom u tom delu tabele i ostati. To će se činiti tako što će EBU dodeliti „unapred definisane koeficijente“ na svaku rangiranu poziciju. Ti bodovi će počinjati od 12, a zatim se eksponencijalno smanjuju. Naprimer pesma koja bude prva na rang-listi kod jednog člana žirija, vredeće 12 poena, drugoplasirana će vredeti „malo manje od 12“, i tako redom do poslednje rangirane pesme u nizu.

Drugim rečima — član žirija koji bude vidno lošije pozicionirao jednu pesmu u odnosu na ostale članove žirija, neće imati jak uticaj na konačan rang ili plasman pesme.

Tako sklopljen konačan rang od jednog nacionalnog žirija daće poene nacionalnog žirija, pa će prvih 10 pesama dobiti 1-8, 10 i 12 poena. Njima će biti pridruženi glasovi publike koji se dobijaju na jednostavniji način — pozicija/rang pesme se određuje na osnovu broja pristiglih telefonskih glasova, a prvih 10 dobija poene 1-8, 10 i 12, koji se potom dodaju na glasove žirija (sistem 50/50).

foto: Printscreen YouTube

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:29 LENA KOVAČEVIĆ UŽIVO U PULSU SRBIJE: Učim da balansiram stvari u životu!