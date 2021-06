DECA SU ME RASPLAKALA, ONI SU NEVEROVATNI! Anđelina Džoli proslavila rođendan sa najmilijama, a OVOM se nikako nije nadala! (FOTO)

Glumica Anđelina Džoli 4. juna proslavila je 46. rođendan, a iako nije planirala nikakvo slavlje, deca su joj priredila iznenađenje.

Naime, oni su svoju mamu, povodom rođendana, odveli u jedan popularan azijski restoran u Los Anđelesu na večeru, a kako izvori američkih medija tvrde, svi su uživali te noći.

foto: Profimedia

– Sjajno su se proveli slaveći kod kuće, a onda su je deca uveče iznenadila posebnom večerom – otkrio je izvor blizak Anđelini.

– Deca su mi neverovatna! Ja sam inače ta koja ništa ne planira, ali oni imaju tendenciju da sarađuju ​​kako bi me nečim iznenadili, bilo za rođendan ili Dan majki… Sama spoznaja da nešto rade zajedno, da nešto smišljaju zajedno – to me uvek dirne i rasplače! A oni se onda šale na moj račun i zafrkavaju me jer mi suze krenu zbog svake sitnice. Ne biste verovali koliko puta plačem u danu – rekla je Anđelina.

foto: Profimedia

Anđelinu i njeno šestoro dece uslikali su tada paparaci na ulicama L.A. međutim, oni kao i obično nisu bili raspoloženi za fotografisanje. Anđelina je ponela žutu, svilenu haljinu te noći, dok su deca bila u nešto opuštenijem izdanju, a svi su na licu imali zaštitne maske.

foto: Profimedia

Sigurno je da je glumici prijala večera sa decom, budući da se tek završila brakorazvodna parnica sa Bredom Pitom, koja je trajala godinama. Podsetimo, glumica je razočarana sudskom presudom, budući da je starateljstvo ipak zajedničko, iako je ona želela da deca pripadnu njoj.

– Anđelina je duboko razočarana odlukom sudije i Bredu nikad neće oprostiti. Teško se miri s činjenicom da s njim mora da deli starateljstvo – rekao je izvor blizak holivudskoj divi.

foto: Profimedia

Kurir.rs/I.B/People

Bonus video:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 8.6.2021.