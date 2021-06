KIM KONAČNO PRIZNALA DA SE RAZVODI OD KANJEA: Zauvek ću ostati njegov fan, on je otac moje dece i moja PORODICA!

Posle višemesečnih spekulacija, rijaliti zvezda Kim Kardašijan, konačno je priznala da se razvodi od američkog repera i producenta Kanje Vesta.

Ona je tu vest potvrdila u specijalnoj emisiji, koja se emitovala samo nedelju dana nakon poslednje epizode porodičnog rijalitija "U korak sa Kardašijanovima".

Na pitanje voditelja emisije zašto joj brak sa Kanjeom nije uspeo, imala je jasan odgovor.

- Mislim da razloge ne bih rekla javno pred kamerama, ali ne radi se o jednoj stvari koju je uradio on ili ja. Reč je o razlikama u mišljenju i nekim stvarima koje su dovele do ove odluke. Neću da neko pomisli da se nisam posvetila tome, ni da sam se trudila. Imamo četvoro dece. Nema toga što bi roditelji... Deca bi najradije videla roditelje zajedno. To sam i sama doživela - istakla je Kim smireno, okružena svojom porodicom.

Ona je ispričala i u kakvim su sada odnosima.

- Odlično se zajedno staramo o deci. Cenim to. Pre svega, dugo mi je bio prijatelj. To neće nestati. Zauvek ću ostati njegov najveći fan. On je otac moje dece. Kanje će uvek da bude porodica - završila je setnim glasom Kim.

