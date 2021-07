BIOGRAFIJE POZNATIH OD ELTONA DŽONA DO OLIVERE KATARINE: Knjige koje nemaju umetničku vrednost, ali pršte od iskrenosti i skandala

Autobiografije i biografije svetskih zvezda koje žive na ivici skandala odlikuje, pre svega, iskrenost i otvorenost. One nemaju književnu vrednost u smislu umetnosti, već predstavljaju sliku jednog života kroz koji se prelama jedno vreme, kažu za Kurir Mina Kebin i Srđan Krstić, urednici u "Lagini".

Veliku prašinu poslednjih nedelja izazvala je autobiografska knjiga Ace Lukasa, ali u knjižarama ima podjednako zanimljivih izdanja, što "Laguninih", što drugih izdavača.

foto: AP

Pomera granice

U autobiografiji Eltona Džona "Ja" on govori o svom celokupnom životu, o odvikavanju od droge, odlukama koje su mu promenile sudbinu, ljubavi koju je pronašao uz Dejvida Furniša i o tome kako je postao otac; ali i o bahatosti slavnih, koju običan čovek teško može da uopšte shvati. To je knjiga koja pomera granice. Film „Roketmen“ je tačna ali skromna skica koja nije ni zagrebala površinu onoga što obuhvataju ovi memoari.

foto: Youtube Printscreen

Mračne šezdesete

Biografiju Džimija Hendriksa "Dva su jahača prilazila" napisao je Mik Vol. Putujući kroz ljubičastu izmaglicu idealizma i paranoje šezdesetih, Džimi Hendriks je bio muzičar zbog kog je Erik Klepton pomišljao da odustane, koji je nezaboravno obradio pesmu "All Along the Watchtower" Boba Dilana i čije je izvođenje pesme "Star Spangled Banner" definisalo Vudstok.

"Dva su jahača prilazila" je psihodelično i kaleidoskopsko istraživanje života i smrti Džimija Hendriksa - i putovanje u mračno srce šezdesetih. Dok su grupi devojke stajale u redu, droga je bila sve jača, a san šezdesetih je izgarao u vatri i krvi Vijetnamskog rata, ubistva Martina Lutera Kinga i izbora Niksona za predsednika.

foto: Profimedia

Hapšenje i droga

Neizbežna je autobiografija Kita Ričardsa "Život". Više od četiri decenije on je živeo pravim rokenrol životom - stavljao glavu na panj kad god je to želeo, govorio otvoreno šta misli i prolazio s tim onako kako to nikome pre njega nije polazilo za rukom. Zloglasna hapšenja zbog droge u njegovoj kući i potom niz sukoba s nervoznim establišmentom stvorili su trajnu sliku odmetnika i narodnog junaka. Bio je poreski izgnanik u Francuskoj, odlazio na divlje turneje po Americi i sticao sve veću slavu, upadao u sve veću izolaciju i narkomaniju. Imao je više kontroverznih političkih izjava i podržavao je političke opcije koje su šokirale njegove fanove. Ipak, sve mu je bilo oprošteno.

foto: Printscreen

Fatalna Srpkinja

Najbolje od domaćih biografija prošla je knjiga "Glogi" Aleksandra Đuričića, o kojoj smo već pisali. Veliku pažnju proteklih godina izazvala je priča o košarkašici i fatalnoj lepotici Ljubici Otašević. Fama o njoj kao rasnoj lepotici, beogradskoj miljenici i voajerskoj patnji Ive Andrića počela je onda kada ju je probirljivi Zapad sveo na svoju meru, da bi je zaprosio Keri Grant. Čuvari njene prolazne lepote ovde raskopčavaju mit do kraja: da li je bila mnogo više od dublerke Sofije Loren ili lafice kod koje je Marlon Brando lenjo doručkovao, ostavljene devojke neodoljivog Boba Evansa ili razmažene žene zgodnog i bogatog barona Enrika di Portanove. Šta je uzaludno tražila u svetskom džet-setu, u koji je pobegla od navalentnih udbaša i upornih bogataša, pokušava da odgovori Duška Jovanić.

foto: Aleksandar Anđelić

San, java, košmar..

Knjiga "Neda Arnerić - Od sna do jave i natrag", koju potpisuje novinarka i autorka nekoliko knjiga koje su nam približile život doajena srpskog glumišta Tatjana Nježić, predstavlja važno štivo za sve ljubitelje srpske kinematografije. Tanja je pisala i o Glogovcu, Gorici Popović i Miri Banjac.

foto: Beta/Branislav Božić

- Sve uloge, i životne i filmske, Neda odigrala je neponovljivo, jer je uvek igrala srcem, kao da je znala da je to jedini način da, kad se svetla ugase, hrabro i s osmehom prihvati glavnu ulogu u večnosti - navodi urednica Marija Radić. Poštovaoci života i dela poznate glumice moći će da uživaju u najsjajnijim trenucima njenog života koji su je učinili kultnom ličnošću srpske i jugoslovenske kinematografije i kroz fotografije, ali i impresije same glumice i njenih kolega i prijatelja, navode iz "Vulkana".

foto: Damir Dervišagić

„Aristokratsko stopalo“ je autobiografija Olivere Katarine, koju je objavilo „Kontrast izdavaštvo“. Uz delo „Šaka soli“ Mire Stupice jedna je od najboljih autobiografija.

- Ova uzbudljiva knjiga predstaviće nam uspone i padove jedne od poslednjih pravih diva sa ovih prostora, kroz čiji život su se prelamale ključne figure i događaji druge Jugoslavije. Moći ćete izbliza da se upoznate sa njenim umetničkim uspesima i pričama o pozorišnim i filmskim ulogama po kojima je zapamćena - navodi izdavač.

foto: Dado Đilas

