ONI SU POZNATI KOJI IDU U SVEMIR: Već su kupili kartu od 250.000 $, a ovog GLUMCA žena nagovara da odustane od putovanja!

Više od 600 osoba već je kupilo kartu za let u svemir, a svoja mesta za ovo 90-minutno putovanje rezervisale su brojne poznate ličnosti.

Nedavno su Džef Bezos, najbogatiji čovek na svetu, sa još troje članova posade poleteli do ivice svemira i bezbedno sleteli nazad na Zemlju. Pre njega je to uradio i Ričard Brenson, milijarder i vlasnik kompanije Virdžin Galaktik. Nakon njih dvojice, više od 600 osoba već je kupilo kartu za let koji traje 90 minuta, a cena mu je 250.000 dolara, među njima su i mnoge poznate ličnosti. Motivacija za put je različita, pa je tako, na primer, pevačica Rijana svoju kartu rezervisala još 2013.godine. Ona je opsednuta svemirom i pričama o vanzemaljcima.

Cena karte je 250.000 hiljada dolara za let koji traje 90 minuta, od poletanja do sletanja, a koji će joj omogućiti da bude među pionirima svemirskog turizma.

Pored poznate pevačice, svoje mesto je rezervisao i glumac Leonardo di Kaprio, čiji motivi nisu obelodanjeni u medijima. Svoju kartu obezbedio je i Džastin Biber, koji je pre nekoliko godina izjavio da bi jednom voleo da snimi spot u svemiru, prenosi "News.Yahoo"

Ešton Kučer je bio 500. potencijalni putnik, a navodno mu je i sam Brenson zahvalio na prijavi. Međutim, nedavno su se pojavili navodi da gaMila Kunis nagovara da ipak odustane od putovanja i proda kartu, prenosi "CNN".

Na spisku su i pevačica Kejti Peri i njen bivši suprug, koji joj je kartu kupio kao poklon za 35.rođendan. Još jedan bivši ljubavni par je rezervisao karte - Bred Pit i Anđelina Džoli. Glumica Kejt Vinslet je osigurala putovanje za celu porodicu zahvaljujući suprugu koji je nećak Ričarda Brensona.

Ilon Mask je takođe kupio kartu Virdžin Galaktika, iako je u medijima i svetskoj javnosti postojala određena bojaznost da bi milijarderi mogli da uđu u sukob zbog svojih kompanija koje se bave sličnim stvarima.

Kompanije Ilona Maska i Ričarda Bransona nisu baš direktni konkurenti. Virdžin Galaktik je usmeren prvenstveno na svemirske turiste zadovoljne suborbitalnim letovima. U međuvremenu, SpaceX je svoje turističke napore usredsredio na letove na Mesec i obično nosi skuplji teret u svemir, navodi "Forbes".

