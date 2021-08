ŽENE SU SEKLE VENE ZA NJIM TOKOM DEVEDESETIH: Zavisnost od adrenalina ga umalo UBILA, ušao je u 6. deceniju i ovako izgleda! FOTO

Kanadski glumac Džejson Pristli je napunio 52 godine. On se proslavio kao Brendon Volš u hit-seriji "Beverly Hills 90210", a ta uloga do danas mu je ostala jedna od najvećih u karijeri.

foto: Profimedia

Džejson je odrastao u Kanadi, a za glumu se počeo zanimati kao dečak i to zahvaljujući svojoj majci Šeron Kirk. Ona je radila kao glumica, a bavila se i podučavanjem glume pa je uz nju stekao dojam o toj industriji, u koju se na kraju potpuno zaljubio. Karijeru je započeo glumeći u reklamama, a na malim ekranima debitovao je sa 12 godina, i to u seriji "Teen Angel". Pre nego što je osigurao ulogu Brendona Volša pojavio se još u nekoliko serija, no 1990. godine život mu se iz temelja promenio.

Zbog Brendona je postao tinejdžerski idol pa je vrlo brzo osigurao status pop-zvezde, a u vreme kada je serija objavljena nema ko za njega nije znao. Osvojio je i dve nominacije za Zlatni globus, a u seriji se okušao i kao režiser pa upravo on potpisuje 15 epizoda. Na seriji je radio punih 10 godina, sve do njenog završetka. Glumio je u još nekoliko serija, radio kao reditelj, a često se vraćao i u ulozi glumca.

foto: Profimedia

Njegov život godinama je bio pod lupom javnosti, a neretko je i sam stvarao situacije zbog kojih su tabloidi pisali o njemu. Godine 1998. godine Poršeom se zabio u telefonski stup u Holivudu pa je uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju. Policija mu je oduzela vozačku dozvolu na godinu dana te je morao proći program odvikavanja od alkohola.

Obožava da odlazi na trke automobila u kojima često i sam učestvuje, ali taj ga je hobi umalo stajao glave. Autom se 2002. godine zabio u zid pa je dobio teške telesne povrede ali srećom oporavio se dosta brzo.

Povezivali su ga sa brojnim koleginicama, a Pristli se venčao sa šminkerkom Naomi Loud 2005. godine. Par je dve godine kasnije dobio ćerku Avu Veroniku, a 2009. godine dobili su sina. Tek nakon što se venčao sa Naomi, dobio je američko državljanstvo, a to je javnosti otkrio 2007. godine. Objavio je i memoare, a sve detalje svoje karijere otkrio je u knjizi.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:49 SRPSKA BLOGERKA KUMOVALA NA VENČANJU DŽENI I GLUMCA, A IZVREĐALI JE ZBOG HALJINE: Htela si da zaseniš MLADU! Lea se odmah oglasila