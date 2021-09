LUKA RACO PROGOVORIO O RASKIDU: Glumac otkrio kako leči rane nakon KRAHA romanse, pa priznao da mu prija titula ZAVODNIKA!

Popularni glumac Luka Raco je nedavno stavio tačku na vezu sa Vanjom Marković, a kako kaže, ne želi da zalazi u detalje jer poštuje privatnost lepše polovine.

- Nema potrebe više komentarisati u medijima nešto što je iza nas, poštovaću privatnost i moju, a i njenu - ističe Raco, dok na pitanje kako podnosi raskid odgovara:

foto: Ana Paunković

- Sport je dobro rešenje za sve, to bih svima savetovao, a što se mene lično tiče, trudim se da uvek gledam ispred sebe, a ne iza. Kada se bavimo javnim poslom neminovno je da će neka veza dospeti u medije hteli to mi ili ne, ali mislim da ne treba preterivati. Sve je to deo našeg posla i trudimo se da baratamo sa tim na najbolji mogući način.

Luka napominje da mu uvek prijaju komplimenti kao i tvrdnje da je jedan od većih zavodnika na glumačkoj sceni.

- Komplimenti uvek prijaju, hvala svakom ko širi takve informacije. Nemam šta više da dodam - kaže glumac kroz smeh.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/A.A./blic

