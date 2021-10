ZBOG JEDNE PESME PLAKAO JE PRED KAMERAMA Živić tada nije krio emocije: Suze nisu sramota, ja isto tako i kod kuće

Glumac Marko Živić preminuo je oko 18.30 časova nakon teške borbe sa korona virusom.

On je 2018. godine mnoge iznenadio emotivnom i iskrenom reakcijom u emisiji "Luda noć", čiji je bio jedan od voditelja.

Usred emisije, tokom izvođenja numere "Jeleni umiru sami", koju je pevao Željko Vasić zajedno sa Jelenom iz "Zane" i Gocom Tržan, Marko je počeo da plače.

- Samo nisam skrivao svoje emocije vezane za tu pesmu. Tačnije, mnoge stvari koje se tiču mog života su vezane za tu pesmu. Suze nisu sramota, ja isto tako plačem i kod kuće. To sam što sam i nikada to ne krijem. To su emocije - rekao je Marko Živić svojevremeno za domaće medije.

Tekst pesme "Jeleni umiru sami":

"Umiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati jer biću samo trag čoveka i biću vođa skitnica.

Nek bude dan kad divlje ptice krenu preko istog mosta ja ću preći ako me tamo čeka tvoja senka ništa neću reći jer biću samo trag čoveka i biću vođa skitnica. Refren Ne brini, ne brini jeleni umiru sami."

