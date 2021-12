PREMINUO POZNATI GLUMAC: Znate ga iz Šafta i filmova o Bondu, a ćerka je objavila uzrok smrti

Glumac i kaskader Tomi Lejn je preminuo u 83. godini u Fort Loderdejlu na Floridi, a uzrok smrti je objavila njegova ćerka Kamala. Naime, on je umro posle duge borbe sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP).

foto: Profimedia

Rođen u Majamiju kao Tomi Li Džons, on je glumio u filmovima o Džejms Bondu, kao i kultnom filmu Šaft iz 1971. godine.

Glumio je Adama u filmu iz 1973. godine "Živi i pusti druge da umru" sa Rodžerom Murom. Igrao je i u NBC šouu Flipper in 1964, 1970 film Cotton Comes to Harlem, komediji Blue Skies Again in 1983 i 1997 film Virtual Weapon.

Variety navodi i da je bio džez muzičar, a da je svirao trubu i flugelhorn u njujorškom tokom osamdesetih u "Blue note".

Tommy Lane, ‘Shaft’ Actor and Stuntman, Dies at 83 https://t.co/0wHGvuyx5M — The Hollywood Reporter (@THR) November 30, 2021

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

08:06 STIŽU KOVID PROPUSNICE ZA POZORIŠTA: Direktor Ateljea 212 otkrio detalje