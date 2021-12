ZNATE JE KAO DEVOJČICU IZ SIJINIH ŠOKANTNIH SPOTOVA: Napadali su je zbog OVOG, a sada je LEPOTICA i izgleda kao 1.000.000 $! FOTO

Medi Zigler (18) je sa dve godine pokazala strast prema plesu. U rijalitiju "Dance Moms" nastupila je s devet godina i istakla se kao najbolja igračica.

foto: Profimedia

Učila je u studiju Ebi Li Miler i trenirala balet, akrobatiku, džez, stepovanje, a time je privukla pažnju pevačice Sije (45) koja ju je dovela do planetarne popularnosti.

Medi se pojavila u njena dva spota za pesme "Chandelier" i "Elastic Heart", upravo je potonji video izazvao velike kontroverze. Naime, radnja videa se odvija u kavezu, a uz Medi koja na sebi ima bodi u boji kože, pojavljuje se 17 godina stariji glumac Šaja LeBaf (35) prilično razgolićen. Mnogi su smatrali da je video neprimeren.

foto: Profimedia

- Bilo je to pravo putovanje za mene. Imala sam samo 11 godina, a saradnja sa Šajom za mene je bila san snova. Bio je jako zaštitnički nastrojen prema meni i osećala sam se sigurno uz njega, ali samo snimanje bilo je intenzivno - priznala je Medi u jednom od nedavnih intervjua.

Sedam godina kasnije Medi se posvetila glumi i pažnju pleni lepotom i atraktivnim izdanjima.

SIja joj je u međuvremenu postala kuma, na društvenim mrežama je objavila kada joj je pevačica za 16. rođendan poklonila skupoceni automobil, a prošle godine je Medi i zaigrala u njenom filmskom prvencu.

U pitanju je ostvarenje "Music" u kojem je igrala autističnu, mlađu sestru Kejt Hadson, a pre toga je imala manje uloge i u ostvarenjima "The book of Henry" i "To All the Boys: P.S. I Still Love You". Medi je ove godine sarađivala i sa Stivenom Spilbergom na adaptaciji "Priče sa zapadne strane".

Njene objave na Instagramu se prate sa posebnom pažnjom, a obožavaoci je obasipaju komplimentima.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

03:33 ACO PEJOVIĆ SPREMA NOVOGODIŠNJI SPEKTAKL! Karte već rasprodao, otkrio kojom pesmom će započeti nastup