OVAKVOG NELETA NIKAD NISTE VIDELI Sin mu napravio IZNENAĐENJE pred rođendan pred milionskim auditorijumom KARAJLIĆ ZAMALO ZAPLAKAO

Čuveni muzičar Nenad Janković, poznatiji kao doktor Nele Karajlić, vidno je emotivno reagovao na reči sina Srđana Jankovića.

- Odrastanje u ordinaciji Karajlić bilo je intezivno, kao u svakoj ordinaciji. Zbog vašeg gosta ja i dalje kupujem kruške umesto jabuka, kada me mama pošalje u prodavnicu po jabuke i dalje teško biram filmove i knjige, jer me je tata naučio šta sve u njima ne valja. A pravi doktor u našoj ordinaciji je mama, koja ispravlja te gene, međutim, nije uspela, jer sam ja počeo da se bavim tim poslom kojim se bavim, a to je pisanje scenarija, a kasnije i režijom. Saradnja sa ocem je za sve ljude specifična, a za mene je svakodnevica. Ja sam pored sveg svog posla kao asistent režije, pisao sam i scenario sa njim, a morao sam i da prevodim ideje vlasnika franšize da bi i drugi mogli to da realizuju - rekao je Srđan Janković, sin Neleta Karajlića.

foto: Kurir telvizija

Komentar sina vidno je emotivno dirnuo popularnog muzičara, a o svojoj deci, sinu i ćerki, imao je samo reči hvale.

- Sinu sam nabavio neku montažu, da se zabavlja time. Znao sam da će, kao i svi iz njegove generacije da provede na računaru. Tako je i počelo. Voleo je da gleda filmove, omiljeni su mu bili "Kum 2" i "Mi nismo anđeli 3". Ćerka je već sa dve godine znala da će biti veterinar. Išla je u dve škole, baletsku i gimnaziju, nakon čega je rešila da se posveti veterini, ljubavi iz detinjstva - otkrio je Nele u emsiji Sceniranje na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Za suprugu je rekao da su "raja iz gimnazije".

- Sa Sanjom sam od pre nego što sam postao popularan. Imam tu neku grupu ljudi, koja mene zove "Neško", a tako me samo zove neko ko je iz moje raje. Ona mene zna od pre trenutka kada sam ja postao Doktor Karajlić. Ona je kao u svaka žena, kao i svaka majka, supruga, stub porodice. A danas znamo da je danas ceo sistem napravljen da se porodica razruši, ljudi nemaju više pravo da se bune. Ona je stabilizator porodice, a ima i sjajne vizuelen umetničke kvalitete, ona i ja smo se uvek na taj neki umetnički način nadopunjavali. Ne postoji nijedan moj projekat, a da ga ona nije otpatila sa mnom - istakao je muzičar.

foto: Kurir televizija

Emisija "Sceniranje" sa Neletom Karajlićem emitovala se pred njegov rođendan, a uključenje sina bilo je malo iznenađenje produkcije Kurir televizije.

Kurir.rs

Bonus video:

02:45 PALA PRVA KLAPA NASTAVKA U KAFANI SLOŽNA BRAĆA: Nele otkrio detalje nove serije, a JEDNA PODUDARNOST iznenadila je sve!