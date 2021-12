PUSTITE ME DA TUGUJEM I SHVATIM DA SAM IH IZGUBILA: Bolni vapaji poznate glumice kidaju dušu dok se bori sa strašnim gubitkom!

Ališa Vit (46) je izgubila roditelje samo nekoliko dana pre praznika. Američka glumica je skrhana bolom i tuguje zbog gubitka.

Kako navode brojni izveštaji, tela Roberta Vita (87) i Dajan Vit (75) otkrivena su u njihovoj kući u Masačusetsu 20. decembra.

- Kontaktirala sam s rođakom koji živi blizu mojih roditelja da ih proverim - rekla je Ališa u izjavi za Enews.

- Nažalost, ishod je bio nezamisliv. Tražim malo privatnosti u ovom trenutku, da tugujem i da shvatim ovaj preokret i nadrealni gubitak i da sve to nekako razlučim u glavi - rekla je.

Dok policija Vorčestera nije mogla da otkrije identitet žrtava, za Enews je potvrđena vest da su policajci poslati u njihovu kuću gde su otkrili tela muškarca i žene.

Vlasti su saopštile da nema znakova provale i da je u toku istraga. Kancelarija sudske medicine će utvrditi uzrok smrti. Prema posanju novina "Telegram & Gazette", vatrogasci su pozvani da provere kvalitet vazduha u kući. Zvaničnici su kasnije rekli da u kući nije bilo štetnih gasova.

Komšija je rekao da je par retko izlazio iz svog doma. U stvari, komšije su navodno ponudile da pomognu paru jer je njihov dom propao. Ali, prema rečima komšije, oni su to ljubazno odbili.

Obožavaoci možda poznaju Ališu iz njene dugogodišnje TV i filmske karijere, koja uključuje i dodelu Zlatnog globusa 2020. za "I Care a Lot", kao i "Orange Is the New Black", "Twin Peaks", "Dune" iz 1984. i "The Walking Dead".

Nedavno je objavila knjigu pod nazivom "Male promene: Vodič bez pravila za dodavanje više biljne hrane, mira i moći u svoj život", u kojoj otkriva lekcije koje je naučila tokom svog života i slavne karijere.

Samo nekoliko dana pre smrti svojih roditelja, Ališa je slavila uspeh knjige potpisivanjem primeraka u prodavnici u Nešvilu.

