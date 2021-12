IGRAM GILETA ŠAMPIONA IZ PESME ZABRANJENOG PUŠENJA! Andrija Kuzmanović o nastavku Složne braće, Nataši Ninković i Partizanu

Na male ekrane u novoj 2022. vraća se serija "Složna braća", koji kao autor potpisuje Dr Nele Karajlić.

Druga sezona realizovana je u zajedničkoj produkciji Telekoma Srbije i ETM produkcije, donosi nam 12 novih epizoda, čije će premijerno televizijsko prikazivanje početi 4. januara na televiziji Superstar u 21 čas i emitovaće se svake večeri od ponedeljka do četvrtka, dok će se u repriznom terminu od 8. januara u 20 časova prikazivati na Prvoj TV svake subote i nedelje. Iako su se u odnosu na prvu sezonu serije iz 1995. godine, koja je pratila posleratna dešavanja na teritoriji "ničije zemlje", prilike i okolnosti bitno izmenile, ova nova sezona, sa svojim novim, ali i starim likovima, pokazuje nam da je priroda univerzalnosti međuljudskih odnosa, kao i karakteristični humor naroda i pojedinaca s prostora bivše Jugoslavije, neprolazna i nepromenljiva kategorija. Andrija Kuzmanović oživeo je lik Gileta, koji je naslednik loze Zorana Cvijanovića.

- Nisam se oslanjao na to što je radio Cvija, niti sam se trudio da odigram što je on u prvoj sezoni. Srpski par u nastavku igram s kolegom Raletom Milenkovićem. Bio mi je vodilja taj njegovi lik iz prvog dela "Složne braće", ali sam pokušao da ga prilagodim sebi. Sud će dati publika kako sam se napravio, a mi smo pokušali da donesemo nešto novo. Zoran Cvijanović i Žika Milenković su bili sjajni, a nas dvojica smo krenuli od početka - rekao je Kuzmanović.

Na snimanju je glavna za zabavu bila Nataša Ninković.

- Nataša ume da bude interesantna. Sve mora da bude ozbiljno i da ispadne genijalno i perfektno. Ona me je zasmejavala. Naravno, i moj partner Rale, koji je glumio stalno neko dete - iskren je član Beogradskog dramskog pozorišta.

Glumac kaže da su se držali uputstava reditelja Milorada Milenkovića i autora Neleta Karajlića:

- Pokušali smo da svi glumački igramo nadrealizam i da ne bude karikature. Andrija igra Gileta, a nas je na kraju zanimalo da li je i on navijač crno-belih kao lik iz hita Zabranjenog pušenja.

- Navijam za Partizan. To je Gile Šampion, izraziti favorit. Pitao sam baš i ja Neleta da li je to baš taj Gile. On je rekao da ako je to baš on, neka i bude - zaključuje glumac.

