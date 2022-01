OVO SU SVE TAJNE NEČISTE KRVI: Glumac otkrio šta je sve radio da bi se pripremio za zahtevnu ULOGU!

Foto: This and That produkcija

Mnogi gledaoci su Novu godinu dočekali uz finale serije "Nečista krv".

Voja Nanović je originalni scenario izgradio na osnovu više literarnih dela "Nečista krv", "Sofka", "Jovča", "Koštana"... srpskog književnika Bore Stankovića.

Od tih tekstova, Nanović je napravio porodičnu sagu zahvatajući period od skoro 40 godina, u drugoj polovini XIX veka. Prateći tri generacije jedne vranjanske porodice, serija pripoveda o njenom finansijskom, moralnom i fizičkom propadanju.

Dragan Mićanović, koji tumači starijeg efendi Mitu, ističe da radeći na ovom projektu cela ekipa je imala osećaj odgovornosti da snima nešto posebno i nešto što će ostati generacijama iza nas.

- Trudili smo se da Stankovićeva dela što bolje prikažemo današnjoj publici. Za mene, a verujem i za većinu glumaca, pravi je glumački praznik kada dobijete jedan ovakav izazov. Divna je stvar što su producenti prepoznali značaj dela Bore Stankovića i što smo ih prebacili u filmsku formu. Inače, pripremajući se za ovaj projekat pročitao sam ponovo njegova dela i uživao u njima - priča Dragan Mićanović.

Njegov mlađi kolega, Vučić Perović, tumači Mitketa, čoveka u periodu od dvadesetih do četrdesetih godina.

- Mitke je lik iz „Koštane“, ali u seriji je predstavljena proširena verzija ovog junaka. Sva priča koju Mitke izgovara u „Koštani“ je odigrana u seriji, kao i neke okolnosti oko gubitka majke i odnosa sa ocem koje ne postoje u originalnoj priči. U ovoj priči svi likovi su povezani i sreća je da smo imali ovakav scenario, ali i saradnju sa rediteljima Goranom Stankovićem i Milutinom Petrovićem. Ovaj projekat je moje najstudioznije bavljenje glumom koji sam do sada imao. Sa pravom mogu reči da je Mitke Minjončić u mojoj dosadašnjoj karijeri - ističe Vučić Perović.

Mladi glumac uglavnom ne daje intervjue za medije ali ovog puta odstupa od pravila.

- Kada nemam preterano šta da kažem i nemam jak povod, tačno je da ne dajem intervjue. Iza „Nečiste krvi“ stojim i mogu da pohvalim ovaj projekat. Uvek bih gledao ovakve serije.

Glumica Nevena Neradžić istakla se ulogom Vaske, unuke Hadži Trifuna i Jovčinim najmlađim detetom.

- U filmu smo videli Jovčin odnos generalno prema ženskom rodu, ali to se potpuno menja kod njega u momentu kada on dobija kćerku. Mi u odnosu Jovče (Leon Vučev) i njegove kćerke Vaske, vidimo koliko je on zaštitnički nastrojen prema njoj i koliko je voli i čuva. Ozbiljno smo se pripremali za snimanje serije, a Nanović je napisao sjajan scenario od Stankovićevih dela, a takođe su doprinele i izmene koje su dodate kasnije u adaptaciji naše serije. Prikazano je jedno porodično stablo i mislim da će ljudima biti lakše da se upoznaju sa pojedinačnim pričama kroz to veliko drvo - tvrdi glumica.

Mićanović otkriva da mu je 2021. bila slična prethodnoj i da se nada da se neće ponoviti.

- Ako nešto lepo izdvojimo iz gomile ružnih stvari koje su nam se desile onda je to upravo rad na ovoj seriji. Stvarno ne znam šta da očekujem u 2022. godini. Bitno je da ostanemo skromni i da budemo zdravi. Više ne razmišljam o proslavama Nove godine i kao obično to veče ću provesti u krugu porodice - otkriva Mićanović.

Perović ističe da se uvek trudi da nema velika očekivanja, pa onda ne uslede ni velika razočaranja.

- Pratim kakva je situacija i trudim se da maksimalno iskoristim okolnosti koje su mi zadate. Godinu koja je za nama ću pamtiti po pročitanim važnim knjigama kao što su „Čarobni breg“ Tomasa Mana i „Zli dusi“ Dostojevskog. Mislim da je u njima opisana sva sadašnjost i budućnost koju živimo i da su to priručnici i putopisi kroz život. Smatram da dobru knjigu čovek mora da pročita u pravo vreme. Dobro je da se pročitaju tri nove knjige i jedna stara - kaže mladi glumac i dodaje da je po prirodi veoma samokritičan, ali da je to i polazna tačka napretka.

- Važno je da čovek radi ali i kada ne radi, da sebi organizuje vreme da ne bi zarđao.

Nevena Nerandžić naglašava da joj je 2021. godina bila veoma uspešna i da će je svakako zapamtiti.

- Puno vremena sam provela u Beogradu i konačno sam zavolela ovaj grad. Ja koja sam Kraljevčanka, a živim u Novom Sadu, Beograd mi liči kao velika džungla na koju sam se teško privikla. Ovu godinu ću pamtiti i po radu u predstavi „Višnjik“, ali i mjuziklu “ Flešdens“. Naravno, snimala sam i „Nečistu krv“. Potpuno ignorišem decembar. Jednostavno se ponašam, kao da je i dalje jun, jer sam ja letnje dete i ne volim zimu. Bitno je da mi 2022. godina bude bar upola dobra, kao što mi je bila ova - zaključuje mlada umetnica.

