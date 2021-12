VRELI KADROVI ZAPALILI SRBIJU! Glumica progovorila o snimanju GOLIŠAVIH SCENA u seriji Nečista krv NE KOSI SE SA PORNOGRAFIJOM

Ovog vikenda počele su da se prikazuju epizode serije "Nečista krv" prema motivima čuvenog dela Bore Stankovića, a ulogu mlade Vaske dočarala je Nevena Nerandžić.

Mlada glumica igra ćerku Jovče koji pokušava da je zaštiti od svega i svačega, ali pre svega od momaka i posluge sa kojima svakodnevno flertuje.

Posle eksplicitne scene u kadi kaže da joj je važno da u sceni ne postoji nikakva vulgarnost.

"To je ono na šta ja ne bih mogla da pristanem u poslu. Konkretno u ovoj sceni se prikazuju strast i ljubav, ali je jako lepo estetski odrađeno, nije nešto što se kosi sa pornografijom. To danas ume da se dešava, a nema veze sa tim stvarima", objasnila je glumica.

Kaže i da postoje scene u kojima nešto mora da se prikaže kako bi slika bila potpuna.

Nevena je dodala da je ukućanima najavila da će biti golišavih scena, ali da nije morala preterano da im objašnjava.

"Znaju me i poznaju način na koji razmišljam i bavim se ovim poslom. Gledaju moje telo, ali to nije moje biće, to je lik", ispričala je Nevena Nerandžić.

Kaže da se ekipa na setu dogovara ko će sve prisustvovati snimaju eksplicitnih scena.

"Tu su reditelj, asistent režije, u suštini minimalan broj ljudi. Da bi se ta neprijatnost razbila, rade sve što mogu, ali nije sve tako kako izgleda. Scene se ponavljaju baš iz razloga da bih bila sigurna", dodala je Nevena.

