NEČISTA KRV ODLIČNO PRIHVAĆENA: Srpski film izdominirao na listi najgledanijih ostvarenja na Netfliksu, zauzeo vrh TOP LISTE!

Foto: This and that production

Film "Nečista krv – greh predaka", u režiji Milutina Petrovića, od ponedeljka je dostupan na platformi Netfliks na teritoriji centralne i istočne Evrope, kao i Turske.

foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Za manje od dva dana priča Vojislava Nanovića snimljena po delima Bore Stankovića, našla se na Netfliksovoj listi najgledanijih televizijskih programa u Srbiji i to na visokom drugom mestu.

Ovo je prvo domaće filmsko ostvarenje koje se našlo u ponudi od 17. januara, prema rečima producentkinje Snežane van Hauvelingen otvoriće vrata domaćim serijama i filmovima da nađu svoje mesto i publiku putem ovakvih servisa.

foto: Damir Dervišagić

U bioskopima ga je pogledalo više od 100.000 ljudi, a ovenčan je i mnogim filmskim priznanjima.

Glavne uloge igraju Dragan Bjelogrlić, Anđela Jovanović, Katarina Radivojević, Feđa Štukan, Tim Sejfi, Nela Mihailović, Marko Grabež, Aleksandar Ristoski, Nedim Nezirović, Dejan Bućin, Teodora Dragićević, Milica Gojković, Vaja Dujović i Nikola Vujović. Iz produkcije This and That, koja je do sada realizovala više uspešnih projekata - "Jutro će promeniti sve", "Dnevnik Diane Budisavljević", "Dobra žena", najavili su nove projekte koji su još u fazi pripreme.

Film "Nečista krv" prvi Netfliksovoj listi najgledanijih filmova u našoj zemlji.

foto: Printscreen/Youtube/Netflix

