NA SETU S MUŽEM SE TRUDILA DA BUDE NEPRIMETNA: Kako su se Danica i Lazar Ristovski ponašali na snimanju serije! Evo šta je pričala

Medijima je odjeknula vest o razvodu Danice i Lazara Ristovskog, glumačkog para koji je bio u ljubavi 42 godine. Ovo je potvrdio i sam glumac, koji je u velikoj ispovesti otkrio da razlog rastanka od višedecenijske supruge nije treća osoba.

Porodica Ristovski pre dve godine je zajedno radila na projektu "Drim tim", čiji je producent bio Lazar. Tada je u pauzama između snimanja Danica Ristovski govorila za Kurir televiziju, te otkrila kako je to kad su svi članovi porodice uključeni u jedan projekat.

- To izgleda tako što svako radi svoj posao. Lazar je producent, zajedno sa Telekomom i plus glavni glumac. Njegov zadatak je mnogo teži od mog, a ja sam se bacila na ulogu koja je zaista fantastična. Naš mlađi sin je takođe bio deo "Drim tima" - ispričala je glumica, koja je istakla da se trudi da se ne meša previše u muževljev posao.

- Ja se trudim da budem neprimetna. To je najbolje - da se trudite da iz prikrajka budete prisutni, ali da se ne mešate. To je najbolji recept, verujte. To je pitanje koncentracije, jer sve što je neplanirano ili u najboljoj nameri može da proizvede kontraefekat. To čovek treba da nauči, da ne kažem žena * rekla je ona kroz smeh.

S obzirom na to da je naša poznata glumica, ali i majka i baka, Danica je otkrila koja joj je titula najznačajnija.

- Najznačajnija mi je porodična titula, jer iz dobre baze sve dobro kreće, a ja sam imala sreću da imam fantastičnu porodicu. To vam je kao zdravlje. Kako kažu - bolestan čovek želi samo da bude zdrav, a zdrav čovek onda može da mašta. Ja sebe doživljavam kao zdravu osobu, pa sam usput mogla da maštam i da ostvarujem svoje vizije.

Na pitanje koja je tajna dugogodišnjeg uspešnog braka, glumica je odgovorila:

- U takvim situacijama to što se događa je prirodno. Dakle, neki poseban recept verovatno ne postoji, dakle, to je prirodno - zaključila je.

