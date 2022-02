UKRAJINA I EVROVIZIJA: Prva predstavnica ODUSTALA, nov takmičar spojio REP I ETNO, a prošlogodišnja je pevala bez PLUĆA!

Bez obzira na trenutno stanje u Ukrajini, predstavnici Evrovizije su se ogradili i naglasili da njih ne interesuje politika i da se nadaju da će ove godine nastupati i Rusija i Ukrajina.

Čak i pre ove situacije, Ukrajinska predstavnica Alina Paš, koja je izabrana da predstavlja svoju zemlju na 66. po redu muzičkom takmičenju, odlučila je da odustane od plasmana jer nije mogla da izdrži tenziju među ljudima, izazvanu sadašnjom napetom situacijom.

"Državljanka sam Ukrajine, sledim zakone Ukrajine i pokušavam da pokažem svetu tradiciju i vrednosti Ukrajine. Ono kako se ova priča razvila nimalo nije ono o čemu moja pesma govori. Ja sam umetnica, a ne političarka. Nemam vojsku PR-ovaca, menadžera i advokata da mogu da se oduprem svim tim napadima i pritiscima, kao ni pretnjama", napisala je nakon pobede, dodala:

"Ne želim da učestvujem u ovom virtuelnom ratu i mržnji. Ne želim više da budem u ovoj prljavoj priči. Teška srca povlačim svoju kandidaturu za predstavnicu Ukrajine na Eurosongu. Zaista mi je žao. Želim da se zahvalim svima koji me podržavaju", istakla je ona.

Naime, ova neprijatna situacija počela je u trenutku kada je u javnost procurela informacija da je Alina 2015. godine posetila Krim, zbog čega su počeli da je napadaju na društvenim mrežama i prete joj. Između ostalog, poručili su joj da je neprijatelj Ukrajine.

Umesto nje, na Evroviziju će ići grupa Kalush Orchestra, koja je osvojila drugo mesto na Vidbiru. Momci iz ove grupe su ostavili pečat jer su neobični i drugačiji - spojili su etno zvuk sa repom, a ako je verovatni kladionicama, oni su već sada ozbiljan favorit za pobedu na Eurosongu.

Međutim, pravu pometnju napravila je prošlogodišnja predstavnica Katerina Pavlenko, koja je nastupala u sklopu elektro-folk benda Go_a. Njihov nastup bio je sve samo ne tipičan zahvaljujući autentičnoj i šarmantnoj dami s moćnim glasom.

Ono što su evropski mediji tada posebno isticali jeste jedan zanimljiv i u isto vreme jeziv podatak o Katerini, a to je da nema deo pluća. To je i sama koristila kao izgovor kada bi je pitali u čemu je tajna njenog pevanja, jer ni sama nije znala.

"Moj zvuk se ne formira u mojim plućima niti u bronhijama jer tu nema mnogo prostora.To vibrira ovde, negde u meni, ne znam otkud to. Sve vreme me čujete kako dahćem. Ima tu izvesnog šarma jer me čujete kako hvatam vazduh iako mi to ne pravi problem pri pevanju. Mogu da „uhvatim“ notu i održim je dugo, a ne znam kako to funcioniše“, rekla je ona.

Ovo nije jedina zanimljiva činjenica o neobičnoj pevačici. Živela je u nemaštini, otac ju je napustio, a ona i majka postale su beskućnice i neko vreme živele su na gradilištu.

Zbog loših uslova života, kasnije je dobila i tumor, i tada su joj pluća načeta.

„Doktor me je hranio kašikom, sećam se. Bio je vrlo ljubazan. Nisu želeli da nam uzmu novac. Šanse su mi bile tako male da nisam ni planirala svoj dalji život. Samo sam šetala Kijevom, gledala momke kako voze snoubord. Slušala sam muziku, svirala gitaru i pokušavala da iskoristim vreme koje sam imala. A onda sam se jedne noći probudila u šok sobi posle operacije i shvatila — živa sam“, prisetila se pevačica.

