ZBOG LJUBAVI I UDAJE OTIŠLA U AMERIKU, PA RAZVILA BIZNIS U ALBANIJI: Svi smo voleli Lolu Golubović, a evo kako danas izgleda FOTO

Uloga Lole Golubović u "Srećnim ljudima" obeležila joj je život, a u seriji je zamenila Tanju Bošković, koja je originalno tumačila ovaj lik.

U "Nemanjićima" je igrala strinu Stefana Prvovenčanog i sestru žene Kulina Bana.

- Retke su uloge koje odgovaraju mojim godinama i drago mi je što me se reditelj Marko Marinković setio i pozvao, mada sam već uspešno sarađivala s njim - rekla je bila Zlata Numanagić o svom liku tada.

Zlata je nedavno snimila film "Nije sve kao što izgleda", gledali smo je i u "Žigosanima u reketu", dok joj je par godina veliki izvor prihoda bio - iz inostranstva.

Numanagićeva, koja ima sina Fedora kog krije od javnosti, sa prijateljicom je svojevremeno otvorila restoran u Albaniji, a u više navrata je pričala koliko je bila zadovoljna svojim privatnim biznisom.

- To je jedno neprocenjivo iskustvo i ne može da se uporedi ni sa jednim zanimanjem kojim sam se do sada bavila. Znam da su mnogi pomislili da smo tamo imale probleme što smo otvorile restoran, ali to je glupost. Ljudi su nas dočekali raširenih ruku. Oni su ljubazan narod. Počev od policije, do službe za dezinsekciju, preko banke, pa sve do komšija koji su hotelijeri, svi su nam pomagali. Ako nam nešto nedostaje, oni bi nas vozili u nabavke - kazala je ona jednom prilikom, dok je naposletku odustala od ovog biznisa.

Pored pomenutih ostvarenja, Zlata je zablistala i u "Povratku otpisanih", "Pozorištu u kući" i "Mom rođaku sa sela", dok je svojevremeno istakla da nikada neće napustiti glumački poziv. Otvoreno je pričala i o odlasku na drugi kontinent.

- Otišla sam u Ameriku zbog ljubavi i udaje. Imam privilegiju da sam mogla u životu da uradim sve što sam htela. Nikada mi imperativ nije bio da biram karijeru ili privatni život. Želela sam sve pomalo i sve pomalo sam dobila. Dobila sam u karijeri mnogo više nego što sam očekivala i dala mnogo manje nego što sam mogla. Ali baš zbog toga mi nije trpeo privatan život i roditeljstvo. U tome je možda moj balans kada mi ljudi kažu da sam tako normalna - zaključila je glumica jednom prilikom za "Blic".

