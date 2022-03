BIJE GA GLAS DA JE OBDAREN I VOLI DA LAKIRA NOKTE: Dečko Kim Kardašijan je glavni holivudski ZAVODNIK, a ovo je njegova tajna

Nakon što je potvrđena njegova veza s Kim Kardašijan, postalo je jasno da je Pit Dejvidson trenutno najpoželjniji frajer Holivuda. I ne samo zato što je na njega pala Kim. Naime, ovaj komičar je ranije bio s Arijanom Grande, Kaijom Garber, Margaret Kvoli, Kejt Bekinsejl, Fibi Dajnevor...

Mnogi se pitaju koja je uopšte tajna ovog kontroverznog zavodnika na čiji su šarm pale mnoge slavne dame potpuno različitih karaktera.

Stručnjak za veze, Amber Kaleher Endruz, komentarisala je ovog poznatog komičara, te istakla nekoliko mogućih karakteristika koje Pita čine toliko privlačnim ženama.

Smisao za humor

Amber veruje da je njegov smisao za humor ujedno i njegov najjači alat.

"Ovo nije kliše. Istraživanja su pokazala da su naš stav o životu i stanje duha povezani s celokupnim zdravljem i stanjem čoveka", objasnila je ona, piše "Daily Mail".

"International Journal of Medical Sciences" je u studiji sa 730 učesnika u razdoblju između 18 i 39 godina otkrio da smeh može čoveka da učini zdravijim. Slične studije su pokazale da smeh može da produži životni vek osobe za neverovatnih 20 odsto. Smeh je povezan i s višom inteligencijom, povećava percepciju samopouzdanja, kompetencije i statusa", naglašava ona.

"Nije ni čudo što holivudske dame privlači Pit Dejvidson! Jednostavno rečeno, Pit ih zasmejava, a to im smanjuje lučenje hormona stresa, kao što su kortizol i adrenalin, a istovremeno im podiže endorfine i dopamin", tvrdi Amber.

Ranjivost

Pit je ranijih godina bio prilično otvoren po pitanju svojih mentalnih problema. 2017. je otkrio da ima granični poremećaj ličnosti, a Amber smatra da bi ta ranjivost koju ne skriva upravo mogla da privlači ljude.

"Pit je komičar, ali to ne može biti jedini razlog. Mnogo poznatih komičara nije toliko privlačno jer jednostavno nisu prijatno društvo. Znaju da budu sarkastični, arogantni, bahati... Pit, s druge strane, nosi srce na rukavu. Bio je vrlo otvoren i iskren o svojoj teškoj prošlosti i ta otvorenost i nevinost privlače žene", kaže. "Žene žele da mu pomognu, da ga zaštite", dodaje.

"Kod njega zaista dobiješ ono što i vidiš, taj srneći pogled zaista je iskren", zaključuje.

Impresivan krug slavnih prijatelja

Pit radi na emisiji "Saturday Night Live" od 2014, a tokom godina stekao je mnogo slavnih prijatelja. Prema Amber, to je vrlo važno za holivudske dame.

"Holivud i SNL su sinonimi, od ikona poput Mika Majersa, Stiva Martina i Edija Marfija do megazvezda poput Vila Ferisa, Krisa Roka, Adama Sendlera... Komičari iz SNL-a su brendovi, smatraju se zlatnim momcima Holivuda. Pit Dejvidson je već godinama deo te ekipe i to je magnet za žene", tvrdi ona.

Visina

Pit je visok preko 190 centimetara, a Amber misli da ga i to čini privlačnim ženama.

"Visoki muškarci su ženama uglavnom privlačniji od onih nižih. Studije pokazuju da je u našem DNK lancu upisano da nas privlače viši muškarci. Prema BBC-ju, verovatnije je da će viši muškarci biti izabrani na bolje poslovne pozicije. Isto tako, prirodno povezujemo finansijski uspeh s 'veličinom' i 'dominacijom'. Pit ima tu karakteristiku alfa muškarca", smatra i dodaje da se žene uz njega verovatno osećaju sigurno.

Dodaje da to nije jedina fizička karakteristika koja igra za Pita u ovom trenutku. "U Holivudu je trenutno trend da lepe žene budu u vezama s muškarcima koji nisu klasično privlačni, odnosno koji su mršavi, istetovirani... Samo pogledajte Mašin Gan Kelija sa Megan Foks, Travisa Barkera s Kortni Kardašijan i sada Pita s Kim", naglašava.

Glasine o veličini...

Godinama Pita prate glasine o obdarenosti. Dodatno je to potvrdila njegova bivša devojka Arijana Grande u spotu za pesmu "Thank U, Next".

foto: Printscreen/YT

Naime, u jednoj sceni se mogla videti beležnica u kojoj je svaka stranica bila posvećena jednom od njenih bivših. Fanovi su brzo uočili da se na Pitovoj stranici mogla videti reč "ogroman" napisana velikim, podebljanim fontom.

Oglasila se i Emili Ratajkovski

Krajem prošle godine o tajni Pitove privlačnosti oglasila se i Emili Ratajkovski, koju mnogi smatraju jednom od najlepših žena sveta.

Nju, kaže, uopšte ne iznenađuje spisak žena kojima se Pit svideo. Radila je s njim na kampanji za jedan brend. "Bio je tada jako strog prema sebi. On je super. Jako je profesionalan. To prvo morate znati o njemu", rekla je Emili gostujući u jednoj večernjoj emisiji.

foto: Profimedia

"I visok je. Žene ga očigledno smatraju vrlo privlačnim. On bi definitivno mogao da ostvari karijeru u manekenstvu. Mislim da samo muškarcima to nije jasno. Prešarmantan je, ranjiv je, divan je. Nosi lak za nokte koji mu stoji super. Dobro izgleda. I ima odličan odnos sa svojom mamom. To nam se sviđa, takvo nešto je teško pronaći", zaključila je.

Na internetu se još spekuliše šta je Pitova tajna, gde pored svega gore navedenog, nailazimo i na još jednu interesantnu stvar. Većina devojaka sa kojima je bio su tek izašle iz nezdravih, teških odnosa i prosto im je trebalo osveženje. Ko bi bio bolji za to od momka koji je zabavan, duhovit, lagan za druženje, koji nema emotivni teret i sa kojim bi mogle da zaborave na sve prethodno šta se desilo, Pit je najlogičniji izbor.

(Kurir.rs/Index.hr)

Bonus video:

00:07 Jelena Karleuša kopira Kim Kardašijan