BILO JE RAZOČARENJA ZBOG KONSTRAKTINE POBEDE! Sara Jo o svom izrazu lica posle takmičenja: Znala sam šta se čeka u tom trenutku

Pevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo nije pobedila na "Pesmi za Evroviziju '22" i završila je na drugom mestu.

Kada je Ana Đurić Konstrakta proglašena za pobednicu, Sarin izraz lica su svi komentarisali i brozo je postala hit na društvenim mrežama.

O reakciji Jovanovićeve danima se pričalo, a Sara je sada otkrila kako se osećala u tom trenutku i zašto je imala "lažni kez", kako su mnogi pisali na mrežama.

- Iskreno, ja sam u tom trenutku razmišljala koliko će još da mi zumira očni kolutić dok proglašava pobednicu, jer sam znala šta se čeka i šta se želi u tom trenutku, neki ljudi su definitivno to pogrešno protumačili - rekla je Sara.

- Naravno da je tu bilo razočarenja, jer znamo da smo dali sve od sebe, ali s obzirom da sam ludi perfekcionista meni je bilo najbitnije kada izađem sa tog stejdža, da sam zadovoljna i hvala Bogu tako je i bilo. Naravno da su bile uključene emocije, ali daleko od toga da sam bila toliko očajna - rekla je pevačica.

O Konstrakti i pobedničkoj pesmi "In corpore sano" misli sve najbolje, kao i da će ostvariti visoki plasman u Torinu.

- To se nikad ne zna, ali mislim da će Konstraktina autentičnost da je dovede do visokog plasmana, do prvog mesta. Mislim da je Konstrakta oduvek bila oličenje autentičnosti - rekla je Sara Jo za Grand Online.

