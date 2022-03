KRILA TAJNU 60 GODINA! Olivera Marković u svojoj kutiji čuvala SMRTOVNICU legendarne glumice koja je mnogo PATILA!

Olivera Marković bila je velika srpska glumica, član Beogradskog dramskog pozorišta od 1951. godine. Tokom karijere ostvarila je preko 150 uloga u pozorištu i snimila više od 50 filmova. Pored ovoga, reč je bila i o neverovatno talentovanoj pevačici koja je snimila nebrojano obrada pesama, naročito ruskih romansi.

Olivera je umrla u 86. godini života 2011. godine, da bi 1. oktobra iste godine bio održan održan program posvećen Oliveri Marković, a na samom kraju programa, njen sin Goran Marković, predao je kustosu Muzeja Narodnog pozorišta nekoliko ličnih stvari koje su pripadale pokojnoj Oliveri.

Među stvarima su bile naizgled obični predmeti – kutija za nakit, vizit-karta, veštačke trepavice… ipak, jedna je naročito privukla pažnju – umrlica Žanke Stokić.

Goran Marković je tom prilikom otkrio da je Olivera umrlicu “skinula sa jednog drveta” neposredno nakon sahrane starije koleginice 1947. godine. Reč je bila očigledno o parčetu papira koji joj je mnogo značio jer je umrlicu čuvala više od šest decenija.

Sigurno je da se mlada Olivera, tek udata za kolegu Radeta Markovića, divila velikoj Žanki, zvezdi narodnog pozorišta i prvoj “Gospođi ministarki”. Godinama kasnije, i Olivera Marković će se okušati u istoj ulozi.

foto: Printskrin

Verovatno je da je Oliveru bolela i nepravda učinjena prema starijoj koleginici. Žanka je, pod optužbama da je sarađivala sa okupatorima, izvedena pred Sud za suđenje zločina i prestupa protiv nacionalne časti 3. februara 1945. godine. Posle dužeg većanja, osuđena je na osam godina gubitka nacionalne časti. Nije imala branioca, a kazna je bila i društvenokoristan rad. Određeno joj je da čisti ulice.

Nakon što joj je istekla kazna, Žanki je stigla poruka da se ponovo vrati u pozorište. Najverovatnije to njeno iscrpljeno telo nije izdržalo, tri dana kasnije je umrla. Bila je to, kažu stari Beograđani, sahrana koliku nisu videli od smrti Đure Jakšića. Zapamtila ju je i Olivera Marković, a umrlicu velike Žanke čuvala do kraja svog života.

(Kurir.rs/Najžena)

Bonus video:

00:30 Glumica naučila još jedan stari zanat