DA JE MENE VIL SMIT UDARIO, TUŽIO BIH GA ZA 200 MILIONA: Džim Keri oštro osudio KOLEGU! Taj video će ostati na internetu ZAUVEK

Glumac i komičar Džim Keri kritikovao je holivudsku publiku na nedeljnoj dodeli Oskara zbog ovacija Vilu Smitu nakon njegovog sada već ozloglašenog šamara koji je udario Krisu Roku.

Glumca je voditeljka Gejl King pitala o beskonačno analiziranom trenutku na Jutarnjim vestima CBS-a, a on je izneo svoj stav.

"Bilo mi je muka od ovacija", rekao je, i dodao:

"Osećao sam se kao da je Holivud samo masovno bez kičme. Zaista se osećam kao da je ovo jasan pokazatelj da više nismo kul klub."

foto: Profimedia

Komičar, koji je nakratko delio kadrove sa Rokom početkom 90-ih u Foksovom filmu "In Living Color", tvrdio je da Rok nije podneo optužnicu jer nije želeo gnjavažu i sugerisao je da je Smit trebalo da bude uhapšen.

"Jutros bih objavio da tužim Vila za 200 miliona dolara jer će taj video ostati tamo zauvek. Biće sveprisutno. Ta uvreda će trajati jako dugo", rekao je Keri.

Činilo se da je glumac pokazao da izražavanje neodobravanja šale, izgovaranje nečega na Tviteru ili čak vikanje iz publike nije bilo van granica - ali ono što je Smit na kraju uradio je prešlo granicu, prenosi "Daily mail".

foto: Profimedia

"Nemate pravo da izađete na binu i udarite nekoga po licu zato što su rekli reči", rekao je Keri, koji je dodao da misli da se nešto događa u Smitu što ga je navelo da to uradi, i da se ponašao sebično.

"Nije to eskaliralo, došlo je niotkuda jer Vil ima nešto što se dešava u njemu, nešto frustrirajuće i želim mu sve najbolje, zaista", rekao je Keri i dodao:

"Nemam ništa protiv Vila Smita, uradio je velike stvari. To je bacilo mrlju na svačiji sjajni trenutak, mnogo ljudi je zaista naporno radilo da dođu do tog mesta", aludirajući na to da je šamar zasenio sve pobednike Oskara.

foto: Profimedia

"Nije loš podvig proći kroz sve stvari kroz koje morate da prođete kada budete nominovani za Oskara. To je rukavica odanosti. Bio je to samo sebičan trenutak."

Vupi Goldberg, koja je takođe član odbora guvernera Akademije, istakla je u ovom gostovanju da veruje da će Smit uspeti da zadrži svog Oskara, ali da će se suočiti sa velikim posledicama jer niko nije saglasan sa onim što se dogodilo.

