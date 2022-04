NESUĐENI DOKTOR I NOVINAR: Put od trnja do zvezda Denzela Vošingtona

Iako mu je na prošlonedeljnoj dodeli Oskara ovo prestižno priznanje zamalo umaklo, holivudski superstar Denzel Vošington već ima dve zlatne statue.

Uloga u filmu "Tragedija Magbeta" nije mu donela nagradu za najboljeg glumca, ali jeste učvrstila njegovu slavu koja je počela pre tačno 45 godina. Od ponedeljka na programu kanala Superstar podsetićemo se nekih svetlih trenutaka iz njegove profesionalne biografije kroz ostvarenja "Opsada", "Let", "Pravednik", "Sakupljač kostiju" i "Dan obuke".

foto: Marina Lopičić

Vošington je filmski debi imao 1977. godine i do danas se pojavio u preko pedeset ostvarenja. Iako je nakon srednje škole odlučio da pokuša da postane doktor, na koledžu je otkrio da ga gluma mnogo više zanima. A glumu je kao predmet birao jer je čuo da on lako donosi dobre ocene. Tokom osamdesetih Vošington je stekao slavu ulogom u seriji "St. Elsewhere", u kojoj je, da stvar bude zanimljiva, igrao doktora. Ipak, pre nego što je počeo da igra po pozorištima, radio je i kao novinar.

Možda niste znali...

- Imao je 22 godine kada je Rut Braun, za koju su vernici iz lokalne crkve verovali da je prorok, Vošingtonu rekla da će postati slavan, proputovati celu planetu i upoznati milione ljudi.

foto: Profimedia

- U filmu "Dosije Pelikan" odbio je da poljubi Džuliju Roberts, objasnivši to činjenicom da ceni svoje tamnopute obožavatelje.

- Glumac je donirao nekoliko miliona dolara za izgradnju crkve u Los Angelesu. - Samostalno izvodi gotovo sve vratolomije u filmovima.

- Trebalo je da glumi u filmu "Blade", ali je odbio ulogu, pa se Vesli Snajps pojavio u liku borca protiv vampira.

Kurir.rs

Bonus video:

01:21 AMERIČKI GLUMAC NAPUSTIO HOLIVUD ZBOG KARIJERE U SRBIJI Želi da pomogne našim glumcima i da jednog dana postane srpski Barak Obama