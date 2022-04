SLAVKO SIMIĆ NA STRAŠAN NAČIN PREVARIO POZNATOG GLUMCA: Nikola nakon 50 godina saznao NEVEROVATNU ISTINU i ostao potpuno u ŠOKU!

Legendarni glumac Nikola Simić preminuo je 2014. godine, a njegove maestralne uloge ostaće zauvek upamćene.

Iako je voleo scenu i svetla reflektora, glumac je privatnost ljubomorno čuvao. Upravo zbog toga mnogi detalji iz njegovog privatnog života nisu poznati široj javnosti, pa tako i podatak da je njegov rođeni brat poznati glumac.

Naime, malo ko zna da je rođeni brat Nikole Simića čuveni glumac Slavko Simić, koji je ostvario uloge u brojnim filmskim ostvarenjima i pozorišnim komadima.

Davne 1970. godine, u razgovoru za TV Reviju, Slavko je otkrio da je u pravo on uticao na svog mlađeg brata Nikolu da počne da se bavi glumom.

- Verovatno da sam ja uticao na svog mlađeg brata Nikolu. Ja sam od najranijeg detinjstva želeo da postanem glumac. Odlazio sam u pozorište, postao sam član dramske družine, odlazio na probe. Često je sa mnom išao i Nikola. Možda je to uticalo na njega da zavoli glumu – prisetio se tom prilikom Slavko.

Njegova prva uloga na filmu bila je 1947. u ostvarenju “Živjeće ovaj narod” prema tekstu Branka Ćopića, a jedna od poslednjih u prvoj sezoni serije "Otvorena vrata", u kojoj se našao u ulozi pijaniste.

Jednom prilikom Nikola Simić otkrio je kako ga je brat prevario i naterao da upiše glumu:

- U nižim razredima gimnazije sam lepo slikao, pa sam, u vreme kad je moj brat Slavko bio glumac i profesor glume u Novom Sadu, u istom gradu polagao prijemni ispit za srednju umetničku školu. Ali, on mi je javio da prijemni nisam položio, pa sam završio Akademiju za glumu. Međutim, pre deset godina sam saznao pravu istinu. Slavko mi je pred kraj života, ničim izazvan, preneo pozdrav neke žene koja žali što nisam pošao u umetničku školu, kad sam već "položio prijemni ispit"... Ništa nisam pitao Slavka, a sve sam razumeo. On je u vreme boravka u Novom Sadu živeo sam. Ja bih mu tu bio samo smetnja. Zato mi je, nesvesno, javio da nisam položio prijemni i tako me iz slikarstva uveo u glumu.

Slavko Simić je preminuo 20. novembra 2007. godine nakon borbe sa opakom bolešću, u 83. godini.

