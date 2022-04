USPELA SAM U ŽIVOTU! Konstrakta se pohvalila fanovima, a pokazala neobična jaja za VASKRS i pomenula ovu slavnu pevačicu! (VIDEO)

Naša predstavnica na 66. Pesmi Evrovizije Ana Đurić Konstrakta privlači pažnju šta god da uradi, a ovog puta je u pitanju nešto kranje neobično.

foto: Printscreen YouTube

Dok se bura oko prazničnih fotografija za Vaskrs još nije slegla, Konstrakta je podelila sa svojim pratiocima snimak iz luna parka i to sa čuvenog ringišpila koji se zove "balerina" i napisala "Uspela sam u životu" jer se tokom te vožnje čula njena pobednička pesma "In corpore sano", a to možete pogledati u videu iznad.

foto: Printscreen/Instagram

Što se praznika tiče, ona je podelila veoma zanimljivu kreaciju, odnosno jaja sa njenim i likom čuvene pevačice Bjork.

- Srele se Bjork i dve Konstrakte - piše na fotografiji vaskršnjih jaja, ali nije poznato da li Konstrakta autor ili je verovatno tagovana, pa kako ima običaj da deli zanimljive stvari vezane za njenu umetnost, moguće je da je to delo nekog ljubitelja (ili ljubiteljke) njene muzike i celokupnog muzičkog izraza.

Inače, Bjork je pevačica, kompozitorka i glumica sa Islanda koja je u šou biznisu od 11 godine. Njena muzika je miks elektronike, popa, džeza, trip hopa i alternative, a neke od njenih poznatih pesama su i "Human behaviour", "Army of me", "It’s Oh So Quiet" sa njenim veoma specifičnim i upečatljivim vokalom. Glumila je i u kultnom ostvarenju Larsa fon Trira "Ples u tami" (2000.), mjuziklu-drami koji je inače "pozajmio" neke elemente mjuziklu "Čikago" (2002.).

foto: Printscreen/Instagram

(Kurir.rs/A.M.)

