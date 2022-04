TOMAS MARKL TVRDI DA MU ZET NIJE MUŠKO! Otac Megan Markl javno IZVREĐAO princa Harija: On je IDIOT, prati svoju ženu kao dete

U intervjuu sa Denom Vutonom na GB Nevs-u, Tomas Markl je kritikovao princa Harija i uporedio ga sa detetom koje prati njegovu ćerku.

foto: Reuters / Good Morning Britain / ITV, Reuters / Ian Vogler / Pool

Ovaj 77-godišnjak je princa Harija nazvao "idiotom" jer je bio neodlučan u pogledu povratka u Veliku Britaniju na proslavu kraljičinog platinastog jubileja, uprkos izveštajima da će uživati potpunu sigurnost tokom ovog velikog porodičnog događaja.

"Mislim da je to smešno. Ne razumem stvari koje govori i imam tako malo poštovanja prema tom čoveku. Mislim da on je idiot!“

Osim toga, Tomas je rekao da princ Hari "nije muškarac" zbog načina na koji prati Megan Markl "kao dete". Čak ga je uporedio sa princom Vilijamom i princom Čarlsom:

foto: AP

„Možete mi reći da je bio u vojsci, ali ne mogu da verujem. Mislim da je on neka vrsta budale i uvek će biti. On ima brata koji je pravi muškarac i ima oca koji je pravi muškarac, ali mislim da on nikada neće odrasti."

Bivši holivudski direktor rasvete nije poštedeo ni rođenu ćerku svojih kritika. Optužio ju je da je uništila vezu vojvode od Saseksa sa kraljevskom porodicom i da je Megan "lično zabila klin" u njihove odnose.

Posle ovog što je kazao, otac Mregan Markl je odlučio da vidi kraljicu Elizabetu II i princa Čarlsa na proslavi platinastog jubileja. Želi da se lično zahvali princu od Velsa što je ispratio Megan Markl tokom njenog venčanja i da oda počast Njenom veličanstvu.

foto: EPA / STR

Inače, tokom intervjua, Tomas se takođe složio sa onim što je Donald Tramp nedavno rekao o vojvodi i vojvotkinji od Saseksa.

Bivši predsednik SAD je u intervjuu Pirsu Morganu kazao da vojvoda od Saseksa i njegova supruga ne poštuju Njeno kraljevsko veličanstvo Elizabetu II i celokupnu britansku javnost i predložio da im kraljica zauvek oduzme kraljevske titule.

Opisujući princa Harija, Tramp je ocenio da je: „Hari bičevan kao nijedna osoba koju mislim da sam ikada video“ i da ga Megan Markl vuče za nos.

foto: AP

Kao odgovor, slavni voditelj je poručio da je „to je jedini put da će se ikada složiti sa Donaldom Trampom“, a Tramp je, pohvalivši sebe da su se njegova predviđanja gotovo uvek ostvarivala, zaključio da će se Hari i Megan sigurno razvesti.

