NJENA LJUBAV S ALBANSKIM MAFIJAŠEM I DANAS SE PAMTI: Bila je NAJBOLJA mlada glumica, a onda je otišla iz Srbije! Ovako sad izgleda

Ljubitelji domaće kinematografije sigurno znaju ko je Mirjana Joković. Ova glumica, koja se rodila 1967. godine u Beogradu, stekla je slavu tokom osamdsetih i devedesetih godina prošlog veka, igrajući, pre svega, u filmovima “Podzemlje” i “Strljšen”.

Ova glumica je svoje detinjstvo provela u Zambiji, gde je njen otac radio kao industrijski inženjer. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, a u klasi sa Draganom Bjelogrlićem, Draganom Petrovićem Peletom, Srđanom Žikom Todorovićem, Vesnom Trivalić i Slobodanom Bodom Nikolićem.

foto: Printscreen You Tube

Mirjana već dugi niz godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama. U toj zemlji je u periodu od 1997. do 2001. radila u “Amerikan Repertori” teatru. Glumila je zatim u razlitičim pozorištima širom Amerike, a igrala je u filmu “A Better Way To Die”.

Takođe, glumila je u nekoliko predstava na Brodveju. Mirjana je trenutno zaposlena kao direktor glumačke performanse, a ujedno radi i kao nastavnik glume na Kalifornijskom fakultetu umetnosti, u blizini Los Anđelesa.

Jednom prilikom glumica je otkrila da Srbiju nije napustila zato što je nije volela, već zato što se slučajno tako desilo.

foto: Pritnscreen You tube

"To je univerzalni problem svih ljudi koji jednom krenu daleko od kuće iz potrebe da žive negde drugde. To što su otišli, ne znači da su ostavili svoj dom, ali je u redu i da pronađu neko novo mesto, život u inostranstvu", pričala je svojevremeno Mirjana Joković.

"Nikada se nisam otkinula od Srbije. Meni je to bilo jako važno u životu, jer nisam otišla iz Beograda zato što ga nisam volela. Stalno sam putovala i meni se slučajno desilo da sam ostala u inostranstvu i stvorila sam sebi dva doma. Hvala Bogu, ima dosta naših svuda, pa je lakše ostati", pričala je ona.

foto: Nemanja Nikolić

Mirjana se, osim u pomenutim filmovima, proslavila ulogama u serijama "Kamiondžije", "Sivi dom", te filmovima: "Zaboravljeni", "Mala", "Bure baruta", dok je u ostvarenju "Stršljen" igrala rame uz rame sa čuvenim glumcem Ljubišom Samardžićem.

Radnja ovog filma smeštena je u '90-e godine prošlog veka, a direktni partner u filmu bio joj je Sergej Trifunović.

foto: Printscreen YouTube

Mirjana u "Stršljenu" tumači mladu Beograđanku Adrijanu, koja se zaljubljuje u elegantnog i privlačnog stranca. Zajedno putuju po Evropi i ona uživa u luksuzu o kakvom je ranije mogla samo da sanja. Međutim, Adrijana ubrzo shvata da se mladić bavi mutnim poslovima i stalno menja mesto boravka. U procepu između albanske mafije i policije, on pokušava da spase njihovu ljubav i svoj život.

Koliko je bila omiljena u narodu govori i činjenica da se 1988. godine čitava nacija pobunila, jer Mirjana nije dobila Zlatnu arenu za filmove "Zaboravljeni" i "Put na jug".

foto: Pritnscreen You Tube

Igrala je u holivudskim filmovima poput: "A better way to die", "Private Property"...

U filmu "Maid in Manhattan" iz 2002. godine Mirjana je sa proslavljenom Dženifer Lopez igrala sobaricu.

