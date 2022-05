OTKRIVENA NAJVEĆA TAJNA SREĆNIH LJUDI! Aleksandar Dunić i Bule Goncić priznali da su gubili PO 90% HONORARA, razlog je FRAPANTAN

O tome kako je inflacija uticala na honorar, govorili su u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji glumci Svetislav Bule Goncić i Aleksandar Dunić koji su priznali da su u to vreme gubili i po 90 odsto honorara.

- Da sam znao i imao svest o tome, možda bih se i ja pobunio. Očigledno je svako imao svoj problem i viđenje koliko određeni ugovor treba da mu vredi. Ja se ni ne sećam tog perioda - prisetio se Goncić.

Dunić je potom ispričao kako se kurs u to vreme menjao na svakih pet minuta i da su gubili honorar zbog inflacije, ali da su se pomirili sa tim jer je to bila sudbina celog društva.

- Bila je galopirajuća inflacija, bilo je u tom momentu da kada čovek okrene broj telefona onda čuje kurs tog momenta. Taj kurs se menjao na 5 minuta. Mi jesmo gubili tada po 80,90 odsto honorara zbog inflacije. To je bilo frapantno u odnosu na ugovorenu cenu, ali to je bila sudbina čitavog društva. Nismo mi tu izuzeci, delili smo sudbinu sa celom Srbijom. To je vreme kada su ljudi radili za 5 maraka, bili smo svesni situacije i nije postojao drugi okvir. U narodnom pozorištu, kada je bio glavni Berček, jedan mladi glumac je molio da ga isplaćuje u piću - ispričao je Dunić voditelju Ivanu Gajiću.

Glumci ističu da im je drago što su bili deo kultne serije koja je i dan danas gledana, za to kažu da je neprocenjivo.

- Drago mi je da smo napravili nešto lepo tada, znači da smo napravili nešto sasvim dobro čim je serija gledana i dan danas. To je ono neprocenjivo - složili su se glumci.

