ŽENE, VREME JE ZA GLASANJE! Najbolji frajeri među SRPSKIM GLUMCIMA pokazali isklesano TELO: Ko je najspremniji za plažu? (ANKETA)

Do kraja pozorišne sezone ostalo je još nekoliko nedelja. Mnogi naši glumci su pred vrele dane kafanu zamenili teretanom, a neki nisu odoleli da na društvene mreže ne postave sliku, na kojoj poziraju bez majce.

Vladmir Kovačević, koga znao iz serije "Klan", je prvi probio led. Rad u teretani se isplatio. Vlada je doterao svoju liniju, a nedavno je bio učesnik maratonske treke u Beogradu.

Vuk Kostić trenutno snima nastavak serije "Ubice mog oca", a izbacio je i nove promo fotografije.

Glumci BDP su dobroj formi, što pokazuje njihova slika od pre nedelju dana.

I Slaven Došlo spreman je za leto.

I Miloš Biković mora da je u formi, jer ga čeka nastavak snimanja "Južnog vetra".

- Otkriću vam svoju tajnu… SVAKO jutro počinjem treningom dobro ne uvek baš svako… ali važno je da se trenira ujutru zbog metabolizma jer… ne znam u stvari zašto er me mrzi me da ustajem rano pa nikad ne treniram ujutru ali zato SVAKO često pravim pauze između serija po šest meseci do godinu dana jer je odmor važan za razvoj mišića i zdravo se hranim jedem sve masno slatko alkohol testa… jer traži mi organizam a organizam sam zna šta mu treba a treba mu to dati dok traži kad treniraš ili u pauzi između treninga na primer dupli sladoled sa karamelom i kackavalj masni sa slaninicom pržen pa uz pastu… u 4 ujutru tim redosledom i to je moja tajna kako da izgledate kao pauk stomak sve veći a rukice i nogice sve tanje mada više nije ni tajna sad kad sam vam rek’o tako da eto - napisao je Biković.

Ostavljamo vama, drage dame, da izaberete ko vas nije ostavio ravnodušnima.

