NAŠA GLUMICA SE POSLE TRI GODINE POMIRILA SA MUŽEM: Bili smo na ispitu ZRELOSTI, a pomenula je i Voju Brajovića

U javnosti se u nekoliko navrata spekulisalo da se Iskra Brajović razvela od Siniše Babića, međutim ona to nije želela da komentariše i trudila se da privatni život drži podalje od medija.

Sada je, ipak, progovorila o mužu i ćerki, te navela da su ona i Siniša položili "ispit zrelosti" i da su ponovo srećna porodica.

foto: Privatna Arhiva

- Od početka smo tim u vaspitanju Ines. Čak i kad se ljudi u svemu ne slažu, pred detetom su majka i otac jedno biće, i to tako mora da bude. Nevezano od toga da li nečiji mama i tata žive pod istim krovom ili ne, da li se vole ili ne. Ines je prirodno više vezana za mene, u jednom periodu, koji je trajao skoro tri godine, mi smo živele same, dok smo Siniša i ja polagali neke ispite zrelosti sami kod sebe, i tada se vezala za mene. Sada bez obzira na širok spektar ljudi i dece koji je okružuju, ona radije bira da provodi vreme sa mnom. A meni to ne smeta, jer će, dok trepnem, doći dan kada neću moci ni u letu da je poljubim, zato sad uživam u svakoj nežnosti - rekla je Iskra za Story.

Glumica je govorila i o tome kojih principa se ona i suprug drže kada je reč o vaspitanju naslednice, koja će ove godine napuniti 6 godina.

foto: Instagram screenshot

- Ines je baš voljeno dete, ima veliku sreću što smo joj njen tata i ja do srži posvećeni. Pritom nismo liberalni ni popustljivi ili slepi na njene mane, jer nam je stalo da izraste u vaspitanu mladu ženu. Tako da nalazimo balans između dovoljne količine ljubavi i podrške, i one doze discipline koja ne liči na vojsku, već na poželjna usmerenja koja dete čine srećnijim nego kada su prepuštena sama sebi - iskrena je bila Iskra i dodala da je njen odnos sa majkom dosta uticao na njen odnos sa njenom ćerkom.

- Bez obzira na to što u jednom trenutku moja porodica nije opstala u onom broju u kome sam ja želela da bude, mama i tata su ostali sveprisutni u mom životu, ugrađujući mi moralne vrednosti i usmerenja koja ću, nadam se uspešno, preneti i na Ines. Vreme danas i vreme mog odrastanja dosta se razlikuju, ima više izazova sa svih strana, ali uz dovoljno poverenja, majke nemaju čega da se plaše – rekla je Iskra, za koju su baka i deka mnogo vezani.

- Što bi moj otac rekao, ona je centriperalna sila naše porodice. Svi se vrtimo oko nje. Moji roditelji i Milica ludi su za njom, a dva ujaka su superheroji njenog detinjstva. Sticajem okolnosti, uglavnom smo i fizički blizu, živimo nedaleko jedni od drugih, tako da se često viđamo. Ima veliku sreću sto živi okružena ljubavlju i toplinom mnogočlane porodice - zaključila je Iskra.

Iskra kaže da joj je bilo teško jer je odrastala kao dete razvedenih roditelja, a potom je demantovala navode o lošem odnosu sa ocem Vojom Brajovićem i istakla da nije istina da njih dvoje grade odvojene karijere.

- To o lošem odnosu je stvar izvučena iz konteksta. Svako dete razvedenih roditelja ima teže odrastanje nego on iz srećnog braka, prosto poćevši od surovosti dece u školi, do materijalne situacije odrastanja uz samohranu majku - rekla je glumica i dodala:

- Uz to, znala sam i sama da će proboj u poslu kojim se bavim biti dvostruko više osporavan i pod većom lupom nego nekom drugom samo zato što mi je otac kolega. Nisam nikada i neću nikada reći išta loše o mom ocu. Nažalost, čtaoci se slade tuđom patnjom, pa je moja rečenica da otac i ja ne živimo zajedno 30 godina i da gradimo odvojene karijere preneta kao da sa njim imam loš odnos. Glupost. Moja majka i moj otac i dalje su moji najbolji prijatelji i stubovi svega što jesam.

(Kurir.rs/Story)