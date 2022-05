SKLONITE PREPREKU NA VAŠEM ZAJEDNIČKOM PUTU: Srđan Timarov bivšoj supruzi voditeljki Nataši Miljković i prijatelju Novaku Đokoviću

Uvek pozitivan i spontan, Srđan Timarov je neko ko uvek imože da izmami osmeh na lice, što svojim ulogama, tako i pojavom.

Srđan je neko ko otvoreno priča o odnosu sa svojom bivšom ženom, voditeljkom Natašom Miljković, i mnoge fascinira dobar odnos u kom se nalaze bivši supružnici. Upitan za savet kako održati dobar odnos sa bivšima, glumac je imao odgovor.

foto: Antonio Ahel

- Sklonite prepreku na vašem zajedničkom putu zvanu ego, pobedite ga, stavite u zatvor, razbijajte u sebi zadate naučene programe svojih predaka, društva, sistema kojima ste nepravedno naučeni. Shvatite da je jedina veza “dok nas smrt ne rastavi” sa nekim s kim imaš dete. Setite se da je jedina svetlost u našim životima ljubav i da je besmisleno trošiti dragoceno vreme na išta drugo. Dete, dragocenost iznad svega, i uspećete, videćete”, optimistično je za Blic rekao glumac.

Njihov sin Lazar odrasta pod svetlima uperenim u njegove roditelje, međutim, kako nam je Srđan odgovorio, po svemu sudeći on neće nastaviti njihovim putem.

- Moj sin već korača svojim putem, svojim izborom. Ja sam samo “čitač” i podrška. Imam divljenje i ljubav za njegovu posebnost, različitost od mene. Gledam da se ne namećem, da ne smetam njemu kao originalu mojim određenjem. Po svemu je jasno da Lazar neće ići ni mojim ni putem njegove majke u pogledu profesije. Srećan da je - kroz osmeh kaže glumac.

foto: Printscreen/Instagram

Puno se snima i svaki čas imamo premijere novih serija. Zanimalo nas kakav je njegov stav iz perspektive gledaoca, a kakav je iz perspektive umetnika? Da li kvantitet uspeva da isprati kvalitet?

- Dragoceno je što se ovoliko snima, više nego ikad pre. Dobro je za sve. Za gledaoce jer ima mnogo izbora, ne može da se postigne količina gledanja. Bilo je perioda, sećate se, kada smo gledali samo reprize i reprize do besmisla. Dobro je i za glumce i za sve filmske i tv stvaraoce jer smo u snimaćoj kondiciji, a to je uslov za napredak. E sad, sadržaj je šarolik. Ima tu i bruke i za ponositi se. Kako god u tom kvantitetu se rode i izuzetne serije a to je važno. Imamo mogućnosti, prilike da stvaramo. Za svečiji ukus. I to je u redu. Izbor je vaš, izvolte, poručuje glumac koji je nedavno snimio jednu upečatljivu ulogu sveštenog lica.

foto: Damir Dervišagić

Zato smo ga pitali da li je privatno religiozan i koliko mu vera znači u životu?

- Snažna je moja vera u Boga, Univerzum, život. Divim se Stvoritelju i veoma sam srećan i zahvalan čovek. Ali moja Vera nije vezana za religiju, niti jednu. Međutim veoma poštujem religiju kao identitet naroda kom pripadam, kao boju, određenje, strukturu življenja, vaspitanje. Ponosim se tim. Slavim praznike, koji su duboko ukorenjena tradicija u mojoj porodici. Ima jedna lepa misao:”Ima nešto u ljudskim očima veličanstvenije od katedrala”.

foto: Printscreen/Instagram

Za kraj, pitali smo ga o prijateljstvu sa Novakom Đokovićem. Često smo sretali Novaka u pozorištu na njegovim predstavama. Zanimalo nas je da li bi izašao na teren s njim?

- Mogu da izađem na teniski teren i uzmem reket ako želimo da dobijemo parodiju i da se smejemo! Onda će biti jako uspešno. Novak i ja se sa zadovoljstvom podržavamo i gledamo jedan drugog sa pravih mesta, iz gledališta. On pozorišnog, ja teniskog - sa osmehom je odgovorio popularni glumac.

foto: Profimedia, Kurir TV

(Kurir.rs/Blic)

