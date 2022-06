PREMINUO POZNATI MUZIČAR I JEDAN OD OSNIVAČA LEGENDARNOG BENDA Smrt basiste potresla mnoge: Nedostajaćeš nam

Jedan od osnivača legendarnog američkog rok benda Bon Džovi, bivši basista Alek Džon Sač, preminuo je u 70. godini.

foto: Profimedia

Sač je s njima svirao od 1983. do 1994. godine, kada su nastali neki od njihovih najvećih hitova poput "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer" ili "Bad Medicine". Bio je zaslužan i za okupljanje benda.

"Bio je orginalan... Alek je bio sastavni deo benda i njegovog formiranja... Da budem iskren, našli smo put jedan do drugog preko njega", napisao je Džon Bon Džovi na Tviteru uz oproštaj.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/yK0RlgVkZc — Jon Bon Jovi (@jonbonjovi) June 5, 2022

Detalji o smrti nisu otkriveni.

Sač je rođen u Njujorku 14. novembra 1951. godine. Ranije je svirao u bendu "The Message" i bio dobro poznat na njujorškoj muzičkoj sceni. Kao menadžer plesne dvorane "Hunka Bunka" u Sejrevilu, bio je odgovoran za gaže Džon Bon Džovi & The Wild Ones i pre nego što se sam pridružio bendu.

foto: Profimedia

Bio je deset godina stariji od ostalih članova benda, a jednom prilikom je priznao da je izdavačka kuća zbog toga lagala o njegovim godinama. "Imao sam 31 godinu kada sam se pridružio bendu. Bio sam dobrih 10 godina stariji od ostatka benda. Moja sestra se na kraju jako naljutila jer bi je novine opisivale kao moju stariju sestru dok je u stvarnosti bila mlađa."

Razlika u godinama je na kraju bila i razlog zbog kojeg je napustio bend.

"Kada sam imao 43 godine, počeo sam da izgaram. Osećao sam se kao da radim neki posao, a to nisam želeo. Razlog zašto sam ušao u bend za početak je taj što nisam hteo da radim", priznao je.

