ŽIVOTNA DRAMA POPULARNE KOKE: Dobila ŠAMAR od sekretara škole, a njena najveća LJUBAV pratila ju je po klubovima i krstila se!

Jelicu Sretenović publika je zavolela kao Koviljku Koku u seriji “Bolji život”, usled čega su usledile uloge u filmovima “Nacionalna klasa”, “Varljivo leto ’68”, “Tesna koža”, “Policajac sa Petlovog Brda”, “Biće bolje”, “Zona Zamfirova”, “Ljubav, navika, panika”, “Ranjeni orao”, “Nepobedivo srce”, “Istine i laži”. Potom smo je gledali u popularnoj humorističkoj i porodičnoj seriji “Tate”, gde je glumila majku jednog od glavnih junaka.

Ipak, malo kome su poznati detalji iz njenog privatnog života. A kako je i sama jednom prilikom istakla, o njemu može da se snimi i film!

Naime, detinjstvo joj je bilo veoma teško, njenu majku i nju otac je napustio kada je glumica imala svega nekoliko godina. Kako je znala da kaže, otac je bio „veliki mangup sa Crvenog krsta“, te je to navodila kao izgovor što ih je ostavio. Još kao devojčica znala je da želi da bude glumica, te je nije previše interesovala škola, zato je njena majka ostala iznenađena kada je saopštila da napušta srednju školu tokom drugog razreda.

Dok su njeni vršnjaci odlazili na časove, Jelica je iz prve uspela da upište Fakultet dramskih umetnosti. U analima Fakulteta dramskih umetnosti ostaće zabeleženo da je Jelica jedna od najmlađih studenata te institucije, jer je sa svega 16 godina bila primljena u klasu profesora Predraga Bajčetića, zajedno sa Goricom Popović, Tanjom Bošković, Milanom Štrljićem, Ljiljanom Dragutinović, Radmilom Živković i drugima…

- Toliko sam bila sigurna da ću položiti prijemni da nisam ni razmišljala o drugoj opciji. Dobila sam i šamar od sekretara škole. Pitao me je da li sam normalna i rekao da ne može da veruje da se ispisujem, a još ni drugi razred nisam završila - ispričala je jednom prilikom Jelica i opisala najluđe dane u svom životu:

- Isto se ludovalo kao i danas. Počev od matinea u Domu omladine, pa do diskoteka koje su tada bile najjače! Vraćali smo se kući u četiri ujutru! Pa ja sam sve to “poobavljala” do svoje 18. godine, pošto sam se udala sa 19 godina - rekla je glumica koja je potom upoznala druga od svoje tetke i zauvek ostala u ljubavi sa njim.

Naime, sa 19. godina upoznaje jednog od osnivača Univerzitetskog kliničkog centra Miloša Mišu Sretenovića koji je osvojio na prvi pogled.

- On je dolazio po tetku da idu u školu zajedno i praktično me je gledao kako rastem. Kada su oni imali 16 godina ja sam imala pet, odnosno, kada su pošli na fakultet, ja sam bila đak prvak. Iako smo se znali od ranije, naš susret posle svih tih godina je bio ljubav na prvi pogled. Zabavljali smo se godinu dana. Miša je bio ozbiljan čovek, radio je u Skupštini grada i, normalno, izlazio po restoranima. Kad ja poželim da idem u diskoteku, i on je išao sa mnom. Izludujem se, izđuskam, a on sedi i čeka i ponekad se samo prekrsti. Miša je bio sjajan! - prisetila se tada Jelica Sretenović sa dozom nostalgije.

Udala se posle dvanaest meseci zabavljanja, potom rađa ćerku Anu, a posle mesec dana otišla je da položi ispit na FDU. Tokom treće godine studija je ostala u drugom stanju, ali nije prestala sa odlascima na predavanja sve do deset dana pred porođaj.

- Ana se rodila u aprilu, a u maju je bio ispit iz glume sa treće godine. To je bio ozbiljan i obiman ispit. Izašla sam, naravno, da polažem i dobila devetku, onako iz porodilišta! Sve se može - istakla je Sretenovićeva jednom prilikom, dodajući da ju je suprug nesebično podržavao u svim angažmanima, pa čak i u onima zbog kojih je često morala da odsustvuje iz porodičnog doma.

Godinu dana kasnije diplomira, a za vreme fakulteta počinje da glumi u pozorištu. Međutim, velike uloge u njenoj karijeri dolaze tek sa njenih 25. godina. Uloga po kojoj će biti upamćena, kako Koka Stanović u “Boljem životu” snimila je kada je imala 35. godina. Jedanaest godina nakon rođenja ćerke Ane na svet je donela i ćerku Olju. Sve se činilo idealno, ali sa velikom tragedijom Jelica se susrela 1999. godine, kada je njen suprug iznenada preminuo zbog srčanih problema. Te godine im je bilo dve i po decenije braka. Jelica je sa 45 ostala udovica. Nakon toga se nije udavala, a život je posvetila ćerkama, unucima i karijeri.

Njena starija ćerka Ana živi u Švedskoj i ima sina Miloša, dok je mlađa Olja kod nje. Mnogo je vezana za svoje mezimice pa svaki slobodan trenutak provodi sa njima i često putuje u Švedsku kako bi bila sa svojim unukom.

