HOLIVUDSKI GLUMCI SE UMALO POTUKLI ZBOG PRINCEZE DAJANE: Bila toliko fatalna da su glave mogle da LETE, niko nije bio ravnodušan

Princezu Dajanu obožavali su milioni ljudi i tugovali za njom kada je tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći 31. avgusta 1997. godine, a na njen šarm niko nije ostao imun, što svedoči i naredna priča.

Ovih dana Silvester Stalone (76) puni naslovnice medija zbog razvoda od supruge Dženifer Flavin nakon 25 godina braka, o snagatoru se 2019. godine pričalo zbog autobiografije "Ja" muzičara Eltona Džona. U knjizi se našao i miljenik žena Ričard Gir (72). Naime, popularni britanski kantautor otkrio je da su se Gir i Stalone posvađali zbog princeze Dajane.

Naime, glumci su se našli na istom mestu 1994. u Londonu na zabavi koju je Elton priredio za direktora studija "Volt Dizni", Džefrija Kacenberga.

"Ričard Gir i Dajana su se odmah razumeli', napisao je Elton Džon.

"Dok smo mi ostali razgovali, nisam mogao a da ne primetim čudnu atmosferu u prostoriji. Sudeći po pogledima koje je Silvester upućivao, videlo se da mu se nije svidelo prijateljstvo između Dajane i Ričarda. Mislim da se pojavio na zabavi kako bi osvojio princezu, ali onda je saznao da mu je plan propao', prisetio se Elton koji je bio blizak prijatelj pokojne Dajane.

Kada je bilo vreme za večeru, ljudi su primetili da su Ričard i Silvester odsutni, a Eltonu je njegov suprug Dejvid Furniš rekao gde su otišli.

"Otišli su da se obračunaju, očigledno su odlučili da reše svoje nesuglasice oko Dajane pesničenjem', otkrio je pevač.

Njegov suprug je sprečio sukob, ali Elton je primetio da tenzije između Dajane, Ričarda i Silvestera ostatak večeri.

"Nakon večere su se Ričard i princeza vratili zajedno na svoje pozicije ispred kamina, a Stalone je odjurio kući. Vikao je da nikada ne bi došao da je znao da je znao da će šarmantni princ biti tu", prepričao je muzičar.

Silvester je svojevremeno rekao da je cela priča s*anje.

"Izmislio je to kako bi prodavao knjige", rekao je. Za razliku od njega Ričard Gir nikad nije ni reč rekao o navodnom sukobu.

Inače, poznato je da su Stalone i Gir i pre sukoba oko Dajane imali loš odnos koji je trajao od njihove saradnje na filmu "The Lords of Flatbush" 1974. godine. Poznati snagator se rugao Giru.

Sve je vodilo ka sukobu dok su vežbali scene tučnjave, a za vreme pauze za ručak situacija je eskalirala.

"Ušao je u moj automobil i upozorio sam ga da će mi sve zaprljati s tom masnoćom jer je držao u rukama masnu piletinu a on mi je rekao da ne brinem. Objasnio sam mu ako slučajno nešto kapne na moje pantalone da će to zapamtiti. On je nastavio da jede i masnoća je pala na moju obuću. Udario sam ga laktom i izbacio ga iz auta", ispričao je Stalone, a prenosi Blic Žena.

