OVAKO JE POČEO SUKOB IZMEĐU KEJT MIDLTON I MEGAN MARKL: Evo zašto su se PRVI PUT posvađale! Umešana je i princezina sestra!

Iako su mediji nesumnjivo opsednuti kraljevskom porodicom, jedan aspekt njihovih ličnih života već je nekoliko godina stalna fascinacija - navodni razdor između Megan Markl i Kejt Midlton.

Iako postoje potvrđeni slučajevi manjih nesuglasica između njih dve, sa sigurnošću se može reći da mediji imaju tendenciju da preuveličavaju stvari. Bilo da se radi o nemogućnosti verovanja da dve jake, moćne žene mogu jedna drugu da gledaju kao prijateljice, a ne kao "ljute rivalke", ili o želji da se dokaže da je kraljevska porodica jednako haotična kao i svaka druga porodica, glasine ne prestaju.

Kad su se Megan, Kejt, Hari i Vilijam povezali 2017. godine, svet je brzo prihvatio novu četvorku kao kraljevsku silu na koju treba računati. Međutim, nije prošlo dugo pre nego što su počele da se pojavljuju priče koje su oslikavale sasvim drugačiju sliku.

foto: EPA/Neil Hall, EPA / Andy Rain, AP /Matt Dunham

U nastavku pročitajte glavne navodne nesuglasice koje su se dogodile između Kejt i Megan tokom godina.

Venčanje Pipe Midlton

Još 2017, pre Meganine veridbe s Harijem, počele su da kruže glasine o potencijalnom razdoru kada Megan nije bilo nigde na venčanju Pipe Midlton — Kejtine sestre.

Isprva je bilo nejasno zašto Markl ne bi bila prisutna, no kasnije je objavljeno da je odlučila da ne prisustvuje zbog naslova na naslovnici u The Sunu, koji je glasio: "Megan protiv Pipe u... Venčanju zadnjica".

foto: Profimedia

Druga nagađanja su i da su mladina mama Kerol Midlton i sama mlada Pipa odlučile da povuku pozivnicu zbog toga što bi mogla da zaseni mladu na njen veliki dan.

Prema biografiji, "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family", Megan je pomno planirala svoju odeću za venčanje kako bi osigurala da bude sa stilom, ali je na kraju odlučila da se povuče s događaja nakon naslova o ženskim zadnjicama.

"Hari i Megan su se složili da ona nikako ne može da dođe u crkvu", stoji u knjizi.

foto: Profimedia

"Ako su se brinuli da bi njihov dolazak mogao da stvori medijski cirkus uprkos preduzimanju svih mera opreza, sada više nisu sumnjali da hoće."

Sumnje princa Vilijama

2018. je svakako bila burna godina, a pojavilo se još više izveštaja da je princ Vilijama očito izrazio sumnju u Meganinu prikladnost da se pridruži kraljevskoj porodici.

The Mail On Sunday izvestio je da je Vilijam izrazio svoju zabrinutost kraljici i svom bratu uoči kraljevskog venčanja u maju i osećao se kao da se stvari kreću prilično brzo između njegovog brata i Markl. U istom članku tvrdi se da je između dva para navodno izbila jeziva svađa kada je Kejt pokušala da objasni Megan nekoliko kraljevskih pravila, ali to nije bilo dobro primljeno. U to vreme je Kejt navodno rekla prijateljima da je tužna zbog Harijeve promene u ponašanju.

foto: Profimedia

Govoreći za isti list, izvor je navodno rekao da je "Megan jak karakter, kao i Kejt, tako da me ne čudi da je došlo do sukoba."

Incident pre venčanja Megan i Harija

Megan Markl naterala je navodno Kejt Midlton da "brizne u plač" okrutnim poređenjem princeze Šarlot s ćerkom njene najbolje prijateljice uoči kraljevskog venčanja vojvotkinje od Saseksa, tvrdi nova knjiga.

Dugo se šuškalo da je Megan rasplakala Kejt zbog dužine haljine za deveruše koju je Šarlot trebala da nosi za vojvotkinjino venčanje s princem Harijem 2018.

Megan je u svom intervjuu kod Opre Vinfri tvrdila da je zapravo Kejt nju rasplakala tokom nesuglasica, ali nova knjiga priča sasvim drugu priču.

foto: Printscreen/YouTube

U novoj knjizi Toma Bausera, "Osveta", autor tvrdi da su mu neimenovani izvori rekli da je Megan "nepovoljno upoređivala princezu Šarlot s ćerkom svoje najbolje prijateljice Džesike Malroni".

Prema MailOnlineu, knjiga tvrdi da je Kejt bila umorna'nakon rođenja svog trećeg deteta princa Luisa i da je bila iznervirana tvrdnjama da je Megan maltretirala osoblje.

Vojvotkinja od Kembridža je navodno bila previše umorna za svađu s Megan oko toga dali treba da deveruše nose helanke, ali je rekla da kraljevski protokol sugeriše da bi to trebalo da učine.

Takođe se nisu slagale oko dužine haljine, za koju je Kejt mislila da je prekratka i da ionako ne pristaje, tvrdi knjiga.

foto: Profimedia

Megan nije pristala na kompromis, što je Kejt uzrujalo.

"Nekoliko dana pre venčanja, bila je uznemirena zbog nečega što se odnosilo – da, problem je bio tačan – oko haljina za devojčice, i to me rasplakalo, i stvarno me povredilo."

Deveruše na venčanju Megan Markl i princa Harija nisu nosile helanke, dok su na venčanju princa Vilijama i Kejt zaista nosile.

Vojvotkinja od Kembridža nikada nije komentarisala ovu situaciju.

Preseljenje u Frogmor Kotedž

Iste burne godine (da, još uvek govorimo o 2018), pojavile su se glasine da će se Hari i Megan preseliti daleko od Vilijama i Kejt, s područja Kensingtonske palate u Frogmor Kotedž u Vindsoru, nekoliko milja dalje.

foto: Profimedia

U to vreme Megan je bila trudna s Arčijem, pa se govorilo da će Frogmor mladoj porodici omogućiti više prostora. Ipak, Megan nije nimalo bila oduševljena tom idejom, te je doslovno htela da pobegne od Kejt.

Tako se pričalo da se supruga princa Harija bojala ukletosti dvorca i bliskosti s Vilijamom i Kejt. "Hari i Megan ne žele da žive pored Vilijama i Kejt i žele da se izdvoje kao pojedinci", rekao je kraljevski izvor svojevremeno.

"Vindsor je vrlo posebno mesto za njihova kraljevska visočanstva i oni su zahvalni što će njihova službena rezidencija biti na imanju", glasilo je tada službeno saopštenje.

Megzit

Uprkos napetostima koje bujaju ispod površine, možda najveći kraljevski skandal bila je odluka Megan i Harija 2020. da se povuku sa svojih kraljevskih dužnosti, u potezu koji je nazvan "Megzit" — igra reči iz Bregzita.

Time je nastao još veći razdor između Harija i Vilijama, ali navodno i između Megan i Kejt.

foto: Profimedia

U članku iz Tatlera, izvori su tvrdili da je Kejt navodno bila iscrpljena i da se osećala zarobljenom jer je morala da preuzme više kraljevskih odgovornosti nakon Meganinog odlaska, a izvor je tada rekao: "Kejt je besna zbog većeg opterećenja posla. Naravno da se smeje i prikladno je odevena, ali ona to ne želi."

"Kejt razume da je jedini kredo kraljevske porodice dužnost, dužnost, dužnost. Dok je sa Saseksovima stalna neizvesnost", dodao je drugi izvor.

Kensingtonska palata je, međutim, oštro osudila navode iz priče o Tatleru u izjavi za Entertainment Tonight, koja je glasila: "Ova priča sadrži niz netačnosti i lažnih predstavljanja koja nisu iznesena Kensingtonskoj palati pre objavljivanja."

Intervju s Oprom Vinfri

U martu 2021. Megan i Hari dali su eksplozivan intervju Opri Vinfri, gde su podigli poklopac s kraljevskog života i pokušali da isprave nekoliko rekorda.

Megan se osvrnula na glasine da je ona rasplakala Kejt, otkrivajući da je zapravo Kejt ta koja je nju rasplakala, a mediji su netačno izvestili o incidentu.

foto: Printscreen

"Svi u instituciji su znali da to nije istina", rekla je Markl i dodala da nije sigurna zašto niko iz kraljevske porodice nije demantovao navode.

"Nije bilo sukoba. Mislim da nije fer prema njoj ulaziti u detalje jer se izvinila, a ja sam joj oprostila", rekla je.

Dve jetrve su očito zakopale ratne sekire i nastavile dalje, ali brojne glasine još uvek vrte istu staru priču da su one i dalje najveće neprijateljice. Nepotrebno je reći da se istina o odnosu dveju jetrva verovatno nikada sa sigurnošću neće saznati.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

03:08 BATA SPASOJEVIĆ PROGOVORIO O SVOM DETINJSTVU I ŽIVOTU Evo šta je rekao o Kejt Midlton i njenom stajlingu OTKRIO I SKIVENI TALENAT!