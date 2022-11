PRIJATELJICA JOJ DONIRALA BUBREG, A ONA NI DA JE POMENE: Svi su ZGROŽENI potezom pevačice, a njeno OPRAVDANJE je SKANDALOZNO!

U dokumentarcu o životu pevačice i glumice Selene Gomez "Selena Gomez: My Mind and Me" ne pominje se jedna važna osoba - devojka koja joj je donirala bubreg i spasla život.

Pomenuti dokumentarac prikazuje poslednjih šest godina života Selene Gomez, kao i njenu borbu sa lupusom, autoimunom bolešću koja uzrokuje da prirodna imunološka obrana tela napada zdravo tkivo.

Zbog lupusa je Selena Gomez 2017. imala transplantaciju bubrega, borila se sa depresijom i bipolarnim poremećajem. Humani gest njene bivše prijateljice i koleginice Franče Rajze zadivio je mnoge, a pevačica ju je godinama nazivala sestrom.

Međutim, u filmu nema ni reči o Franči. A Selena je kao jedinu pravu prijateljicu u intervjuu za američki magazin Rolling Stone navela Tejlor Svift.

"Nikada se nisam uklapala u kul grupu slavnih devojaka. Moja jedina prijateljica u toj industriji je zapravo samo Tejlor", rekla je Selena, koja je zatim pričala o borbi sa bolešću i transplantaciji, bez pominjanja Franče.

Izneverena prijateljica podelila je izjavu Selene Gomez o Tejlor Svift uz komentar: "Zanimljivo", a zatim ju je otpratila sa Instagrama.

Selena je zatim objavila video na TikToku u kojem govori o tom potezu i kaže: "Žao mi je što nisam spomenula baš sve osobe koje poznajem", čime je još više razljutila javnost.

Franča je letos pričala koliko joj je doniranje bubrega promenilo život: "Budući da imam jedan bubreg koji funkcioniše i on deluje kao filter za moje telo, moram da pazim šta jedem i ne mogu da unosim mnogo proteina. Dosta jedem, ali moram dosta i da žvaćem hranu što mi otežava ishranu i ne mogu da se ugojim".

Rajsa je zamerala Seleni što se nakon operacije vratila alkoholu. Šta god da se desilo među njima, potez Selene Gomez negativno je iznenadio mnoge.

