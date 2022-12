KEJT MIDLTON SU ZABRANJENE 3 NAMIRNICE! Svi obožavaju ove namirnice, a kraljica Elizabeta ih je ZABRANILA svima: Evo i zašto!

Život na britanskom dvoru podrazumeva i brojna ograničenja, a sa tim su se borile i lejdi Dajana i Megan Markl, dok supruga princa Vilijama bez pogovora prati kraljevska pravila, pa je to i slučaj sa restrikcijama vezanim za ishranu.

Prema rečima nekadašnjeg dvorskog kuvara, Deren Mekgrejdija, njoj zabranjeno da jede krompir, pirinač ili pastu za večeru. Kao što je poznato, ovo je glavni obrok u danu, a pošto kraljica nije volela ugljene hidrate, oni se nikad nisu služili ni drugim članovima kraljevske porodice.

Njima je zabranjeno da jedu bilo kakvu rizičnu hranu kad su u javnim posetama. U takvu hranu spadaju, na primer, školjke, koje vrlo lako mogu da izazovu trovanje.

Ono što je prethodnim snajama na britanskom dvoru posebno teško padalo bile su duge kraljevske večeri. Niko nije smeo da se povuče na počinak pre same kraljice Elizabete II, a Lejdi Di je to jedva podnosila. Buduću kraljicu Kejt još niko nije čuo da se na to žali.

Spisak zabrana se ne završava ovakvim starinskim ograničenjima već se dopunjava u skladu sa modernim načinom života. Tako, na primer, članovima porodice nije dozvoljeno snimanje selfija, jer se smatra da oni treba sa javnošću da najviše komuniciraju direktnim kontaktom, a ne ovakvim "paradiranjem" po društvenim mrežama.

Zato, na zvaničnom Instagram profilu vojvode i vojvotkinje od Kembridža nećete videti nijedan njihov selfi. Naprotiv, Kejt je izvanredna fotografkinja, pa svi uživaju u njenim izvanrednim portretima dece - princa Džordža, prince Šarlot i malog Luja.

