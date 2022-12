HTEO SAM DA GA UBIJEM JOŠ OD KAZINO ROJALA! Glumac iskreno o ulozi koja ga je proslavila i zašto je rešio da napusti Džejmsa BONDA

Danijel Krejg je napustio je ulogu Džejmsa Bonda, posle pet filmova o najpoznatijem filmskom špijunu. Međutim, britanski glumac kaže da je zapečatio sudbinu svog lika još u vreme prvog svog filma o Bondu, Kazino Rojal iz 2006. godine.

foto: Jesal/Diggzy / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Vozio sam se s berlinske premijere Kazino Rojala s producentkinjom Barbarom Brokoli. Iskreno sam mislio da ću snimiti jedan film o Bondu, a onda će biti gotovo. Ali tada smo već znali da imamo hit. Shvatio sam koliko je to ogromno pa sam rekao Barbari: Koliko još? Tri? Četiri? Rekla je: Četiri! Rekao sam: OK. Mogu li ga onda ubiti? Rekla je: Da", rekao je 54-godišnji glumac za Sunday Times.

Upravo to se dogodilo u Kregovom petom i poslednjim nastupu u ulozi Džejmsa Bonda u filmu "No Time to Die". Objavljen prošle godine nakon 18-mesečne pauze zbog pandemije, 25. film iz franšize završio je smrću tajnog agenta koji je odlučio da se žrtvuje za dobrobit svoje porodice.

foto: Profimedia

"Rekao sam: To je to. Ne želim više ništa da radim", kaže Krejg o ulasku u svoj poslednji film. Uprkos tome, hteo je da da špijunu plemenitu smrt, zaduživši Fibi Voler-Bridž, koja je radila na scenariju filma, da stvori kraj koji pokazuje Bondovu ljudskost.

Zaražen nanobotima programiranim da ubiju njegovu ljubavnicu i njihovu mladu ćerku, Bond ostaje na otstrvu za koji zna da će ga uskoro pogoditi projektili.

foto: Profimedia

"Prava tragedija je kada nemate apsolutno nikakvog izbora. Morali smo da pronađemo način da njegova smrt ne bude izbor. To je bio najsrećniji Bond ikada jer je pronašao upravo ono što je tražio. Kao svi na Zemlji, on je samo tražio ljubav", primećuje glumac, a prenosi Index.hr.

Bondova smrt takođe je predstavljala priliku za popularnu franšizu, čak iako studio nije bio sasvim spreman to da prihvati.

foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

"Ako ubijemo Bonda, možemo početi ispočetka. Mislim da je i Barbara to mislila. Ali iz studia MGM rekli su: 'O čemu pričate? Jeste li poludeli?' Bilo je negodovanja. Pa smo to morali da uradimo u tajnosti, zapravo", kazao je Daniejl Krejg.

(Kurir.rs)

