ALKOHOLIČAR JE, A TVRDI SE I DA IMA POLNU BOLEST Britanski lekari objavili studiju o zdravlju agenta 007: Prava KATASTROFA!

Grupa britanskih lekara objavila je studiju o zdravstvenom stanju planetarno čuvenog agenta 007. Analizirali su njegov način života i otkrili kako su alkohol, promiskuitet i drugi faktori rizika mogli da utiču na njegovo zdravlje.

Pažljivo su pogledali svih 25 filmova o Džejms Bondu, od „Doktora No“, koji je snimljen1962. do „Nema vremena za umiranje“ (2021.). Za to vreme agent 007 je 86 puta iz Velike Britanije putovao u inostranstvo gde nema šta nije radio, šta sve nije pio i sa kakvim devojkama sve nije bio. To mu je moglo doneti i brojna oboljenja.

Da je pravi agent, dočekao bi najviše 55 godina

Svaki pravi agent koji bi pratio ovako začinjenu rutu Bonda garantovano bi se otrovao alkoholom, polno prenosivih infekcija, tropskih bolesti, trovanja hranom, helmintijaze (pokupio bi silne parazite) i malarije, stoji doslovno u publikaciji „Travel Medicine and Infectious Disease“, navodi Dejli mejl.

„Sve u svemu, otkrili smo da Bond nije bio upoznat sa zdravstvenim rizicima povezanim sa putovanjima i da je bio posebno naivan u pogledu pretnji od zaraznih bolesti“, kažu lekari.

Autori primećuju da je Bondova seksualna aktivnost natprosečna i da često ulazi u vezu ne znajući seksualnu istoriju partnerki, koja je prepuna polno prenosivih bolesti.

Bond je imao ukupno 59 seksualnih odnosa - 2,4 po filmu!

Zanimljivo je i da Bondove devojke imaju „iznenađujuće visoku stopu smrtnosti“: svaka četvrta ne preživi, a mnoge umiru odmah nakon seksa sa njim. Njemu za uspomenu ostaje – triper!

Agent 007 upšte ne zna kako da izbegne prenos respiratornih virusa. Na primer, u filmu „Samo dvaput se živi“, pokušavajući da se preruši, pokriva lice maskom koju tek što je skinula druga osoba. To ne sme da se radi, savetuju zdravstveni stručnjaci, posebno u eri kovida. Bondu su drugi respiratorni virusi mogli da budu na maskama.

Lekari su zaključili i da njegova zavisnost od martinija i votke ne može a da ne dovede do dehidracije. Uzrok dehidracije je i što ih često pije tamo gde je topla klima, a primoran je da izdrži ekstremne fizičke napore.

Samo tri puta u 25 filmova agent 007 se pojavljuje sa bezalkoholnim pićima - sokom od pomorandže (Iz Rusije s ljubavlju), kafom (Doktor NO.) i vodom (Kazino Rojal)

U ranim filmovima, Bond se pokazao i kao veliki pušač. Tek kad je Danijel Krejg počeo da ga igra, napustio je ovu nezdravu naviku.

Bond se često prepušta i delicijama, ali ni ovaj aspekt njegovog luksuznog načina života nije bez rizika. Često jede neoprano voće, prosto pozivajući parazite da se nastane u njegovom organizmu. Uz njih, lepe se i novovirus, hepatitis... Njegova zavisnost od ostriga je takođe problematična. Posledica je verovanja da su afrodizijak, ali je podjednako verovatno da cje, koliko ih je samo živih pojeo(!), zaradio više puta akutnu dijareju.

Eksperti imaju objašnjenje i za to što je agent 007 nepromišljeno hrabar. To što na ovaj način rizikuje život, po mišljenju stručnjaka može da se objasni samo činjenicom da ima toksoplazmozu – zarazu koja, između ostalog, isključuje instinkt samoodržanja. Kod miševa je već dokazano da je toksoplazmoza povezana sa gubitkom straha od mačaka, a sad, evo - i kod ovog tajnog agenta.

