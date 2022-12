TEŠKA JE 140 MILIONA, RODILA DETE U 47. I OTIŠLA U PENZIJU, A SAD SE VRAĆA NA POSAO: Slavna glumica sve ŠOKIRALA odlukom!

Njeno bogatstvo se procenjuje na 140 miliona dolara, osnivač je uspešnog vinarskog biznisa i vodi srećan porodični život sa suprugom Bendžijem Medenom i njihovom ćerkom Rediks.

Upravo je zato obožavatelje Kameron Dijaz poprilično iznenadila kad je otkriveno da se 50-godišnja glumica vraća iz penzije, nakon osam godina povlačenja iz filmske industrije, i to zbog Netfliksove romantične komedije "Back In Action". Naime, Dijaz je zvanično objavila kako napušta glumu 2018. kako bi se više posvetila sebi i suprugu, rokeru Bendžiju.

foto: Profimedia

Godinu kasnije, u decembru 2019. postala je majka devojčice Rediks i naglasila kako ne bi mogla ni da zamisli da ostavi svoje dete kako bi se upustila u 14-satno snimanje. Bilo kako bilo, malo se zna o nadolazećoj akcionoj komediji, a u njoj će se ponovo naći sa svojim bliskim prijateljem Džejmijem Foksom, s kojim je glumila i u svom poslednjem projektu "Annie" iz 2014.

foto: Profimedia

Dijaz je povodom svog povratka na Instagram storiju napisala: "Džejmi Foks, samo ti možeš da me vratiš nazad u akciju. Jedva čekam, biće super!". Foks je posebno angažovao i slavnog igrača američkog fudbala Toma Brejdija kako bi nagovorio penzionisanu glumicu da se vrati na set nakon dugogodišnje pauze.

Kraj Kameronine penzije objavljen je putem poruke koja je podeljena na Foksovom Tviter profilu u junu. Tokom tog poziva, Dijaz je naglasila koliko je zabrinuta zbog objave.

foto: Profimedia

Izjavila je: "Trenutno sam tako napeta, hodam po sobi... ne znam kako to učiniti". Tada je Foks doveo 44-godišnjeg Brejdija, poznatog po neodlučnosti po pitanju prekida karijere da joj da nekoliko saveta.

"Razgovarao sam s Džejmijem i on mi je rekao da ti treba par saveta kako se 'otpenzionisati', a ja sam relativno uspešan u tome", poručio je Brejdi glumici. Foks je objavio i poruku u kojoj kaže da mu treba pomoć kako bi Dijaz nagovorio da se vrati glumi, opisujući je kao najveću svih vremena.

foto: profimedia

"Kameron, nadam se da nisi besna što sam ovo snimio, ali sad nema povratka. Morao sam da nazovem najvećeg svih vremena da nazove najveću svih vremena", naglasio je Foks.

Tokom gostovanja u emisiji "The Tonight Show With Jimmy Fallon" u septembru, Dijaz je ispričala: "Snimila sam već dva filma s Džejmijem, što je fantastično. Poslednji film koji sam snimila bio je "Annie" i to je bilo s Džejmijem i sad je ovo prvi povratnički film i on je takođe s Džejmijem. To je neverovatno. On je tako sjajan, tako je jednostavan, tako je talentovan i raduje me sama mogućnost raditi s njim. Biće jako zabavno".

foto: Profimedia

Foks i Dijaz takođe su zajedno glumili i u filmu "Samo igra" iz 1999, sportskoj drami o igračima američkog fudbala.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:50 MNOGO MI JE LAKŠE DA SE SKINEM PRED KAMEROM NEGO DA ZAPLAČEM! Glumica iskreno o glumačkim izazovima večeras na Kurir televiziji