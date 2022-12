SKANDALI KOJI SU OBELEŽILI 2022. GODINU: Šamari, iznošenje PRLJAVOG VEŠA, penzija Brusa Vilisa, Kanjeovo ludilo, svega je BILO

Foto: EPA / Will Oliver, ELIZABETH FRANTZ / AFP / Profimedia, Instagram

Poznate ličnosti koje se ponašaju loše i ne baš u skladu sa definicijom uzrnog ljudskog bića u svetu industrije zabave nije ništa novo, ali skandali koji su obeležili 2022. godinu su na potpuno novom nivou drame.

Suđenja, šamaranja, pljuvanja, odsustvo totalne autocenzure, nove optužbe, stare optužbe koje su izašle na videlo, slomovi karijera zbog šokantnog ponašanja... svega je bilo.

Vil Smit i šamar na Oskarima

foto: Printscreen YT

Te sudbonosne martovske večeri je Vil Smit trebalo da zablista i obeleži jedan deo 94. dodele Oskara. Međutim, pre nagrade za najboljeg glumca za film "Kralj Ričard", on je ošamario komičara i glumca Krisa Roka zbog šale o frizuri odnosno nemanju iste, njegove žene Džejde Pinket Smit. Vil je imao potrebu da stane u odbranu svoje žene jer se komičar šalio na njen račun, a ona boluje od alopecije (gubitak kose) i tako je ceo svet "prisustvovao" šamarčini u programu uživo. Vil Smit se nije odmah izvinio Krisu Roku već narednog dana, a može se reći da je bio u ilegali posle celog fijaska.

foto: AP/Chris Pizzello, Printscreen/Youtube

Zabranjeno mu je da prisustvuje dodelama Oskara i ostalim događajima Akademije narednih 10 godina. Kako se čini, još uvek se nije pomirio sa Krisom Rokom, iako se izvinjavao još nekoliko puta. Treba napomenuti da glumčeva karijera od tada nije baš na zavidnom novou.

Penzija i povlačenje Brusa Vilisa iz posla

U početku, mnogi su se sprdali sa Brusom Vilisom i njegovim izborom uloga u poslednjih 10 godina, optužujići ga da je snima "smeće", a mnogi su se šalili da je bolestan i da ga ima u mnogo loših filmova, a čak je na Zlatnim malinama dobio svoju posebnu kategoriju. Pričalo se i o maltretiranjima na setovima filmova, kao i njegovoj dezorijentisanosti.

Grube šale o tome kako je pogubljen i ne zna šta priča su se na kraju pokazale istinitim. Nažalost. Njegova porodica je krajem marta putem društvenih mreža objavila da je glumac bolestan i da se povlači iz industrije.

foto: Profimedia

Otkrili su da je u pitanju afazija koja predstavlja gubitak govora i smanjuje mogućnost komunikacije što dalje dovodi do još problema. Tada su isplivale brojne infomacije da je filmski svet bio svestan da sa Brusom nešto nije u redu i postalo je sasvim jasno zašto je snimao sve one filmove u kojima govori po jednu, dve reči. Sredinom novembra je neimenovani izvor rekao američkim medijima da se Vilisovo stanje pogoršava, ali detalji nisu navedeni.

Dokumentarac o Hju Hefneru i životu u njegovoj vili

Hefner je umro septembra 2017. godine, mesec dana pre pokreta #metoo, ali ne znači da i njega nisu potkačili na neki način. To se desilo ove godine, u dokumentarcu "Tajne Plejboja" (Secrets of Playboy) koji je podigao mnogo prašine.

foto: Profimedia

U njemu su bivše devojke govorile o silovanjima i nastranostima koje su se dešavale u Plejboj vili, a devojke su navodile da su se u vili ponašali kao u kultu sa raznim seksualnim devijacijama.

foto: Profimedia

Ludo ponašanje glumca Ezre Milera

Prvo su ga uhapsili na Havajima jer je napao i udario jednu osobu. Nešto kasnije, nekoliko roditelja maloletne dece je tražilo zaštitu za njih jer se glumac prema njima ponašao nedolično u više odvojenih slučajeva.

foto: Profimedia

Zatim su ga optužili da skirva ženu i maloletnu decu na svom ranču, a onda su stigli demanti i da je žena tu svojevoljno, no tu situacija nije bila jasna do kraja. U avgustu je glumac, koji se izjašnjava kao nonbinaran, optužen za pljačku u Vermontu. Kako mu je karijera visila na tankoj niti i njegovo ponašanje pretilo da ugrozi višemilionski film "Flash", on je objavio da je u procesu traženja "tretmana za komplikovano mentalno stanje".

foto: Profimedia

Suđenje između Džonija Depa i Amber Herd

Džoni Dep je pobedio, Amber izgubila, ali kada se sagleda šira slika niko od tog suđenja nije profitirao osim advokata. Dep ne može da nađe posao i nepoželjan je u Holivudu, kao i Amber.

foto: Printscreen/Youtube

Tokom suđenja u Virdžiniji, isplivale su mnoge gadosti poznatog para, ajavnost nije bila spremna za neke - Amber koja vrši veliku nuždu u bračnom krevetu je mentalna slika koja je dugo proganjati mnoge. Tokom godina mnoge poznate ličnosti su iznosile svoj prljav veš u javnost, ali ovog puta je bilo baš gadno. Amber je tvrdila da je trpela fizičko i psihičko zlostavljanje, a i Džoni je tvrdio to isto za nju.

foto: ELIZABETH FRANTZ / AFP / Profimedia, Profimedia

Svedočila je Kejt Mos, Amber je plakala i sve se pretvorilo u veliki cirkus. Iako je amber osvojila jednu tačku optužnice, svi smatraju Džonija pobednikom jer je on dobio po 3 tačke opužnice i 10 miliona dolara odšetete.

Film "Don't worry, darling" (Ne brini, draga) i kompletni fijasko

Bilo je drame oko drugog filma Olivije Vajld. Kao prvo, Vajld je, nakon razlaza sa Džejsonom Sudeikisom, počela da izlazi sa zvezdom Harijem Stajlsom. Da li bi muški režiser koji radi isto dobio istu negativnost u medijima? Ne. Međutim, to je odvratilo pažnju od rada režiserke filma "Booksmart", a to je bilo jedan od nekoliko problema.

foto: Profimedia

U proleće, Sudekis je uručio Oliviji neke pravne papire, usred spora oko starateljstva, dok se ona predstavljala na bini na Sinema Konu. Zatim, kada je trejler filma iobjavljen, i kada su se u velikoj meri pojavile scene seksa sa Stajlsom i Florens Pju, glumica je izrazila razočaranje marketingom filma.

Pju je preskočila većinu pres konferencija za film i pravila se "mrtva" jer nije promovisala film ni na društvenim mrežama, ali kada je stigla na premijeru na Venecijanskom filmskom festivalu, došlo je do neprijatnogokupljanja jer se činilo da ona i Vajld ignorišu jedna drugo.

Stanje se dodatno pogoršalo kada je Stajls optužen, putem tračeva na društvenim mrežama, da je pljunuo kolegu Krisa Pajna. (Pajn je to porekao; Stajls se šalio sa tim.)

foto: Profimedia

Takođe, Šaja LaBaf, koji je u početku trebalo da igra Stajlsov lik, svađao se sa Olivijom oko toga da li je otpušten ili je dao otkaz. Ekipa ifilma je demantovala da je drama iza kamera abila toliko i da nije bilo vrištanja na setu između Olivije i Florens.

Sve kontroverze oko filma su imale jedan pozitivan rezultat: uprkos lošim kritikama, radoznali fanovi su dolazili u bioskope da vide o čemu se radi, a film je imao snažan uvodni vikend na blagajnama.

foto: Printscreen/Youtube

Dva meseca nakon što je film izašao, Vajld i Stajls su raskinuli ubrzo i nakon što je Vajldova i Sudeikisova dadilja iznela detalje o njihovom raskidu (recept za salatu koji je nosila novom dečku i Sudeikis koji se bacao ispod Olivijinog automobila da bi je sprečio da ode na sastanak sa Harijem). To je potvrdilo da ponekad drama iz stvarnog života i njegovih zvezda nadmašuje filmsku umetnost.

Britni Spirs!

Godina 2022. je trebalo da bude "Oslobodite Britni" godina, ali je bila jedna od najgorih i najboljih u isto vreme. Nedeljama nakon što je doživela pobačaj, pevačica je u junu u svojoj kući priredila venčanje iz bajke sa Semom Asgarijem.

foto: Printscreen/Instagram

Dan kada su pripreme bile u toku, njen prvi muž (od tri dana), Džejson Aleksander, došao je u posetu nepozvan a sve vreme je snimao i puštao sve uživo. Uspeo je da stigne sve do njene zaključane spavaće sobe. Ponovo je uhapšen i to je dodatno uništilo njen veliki dan, a njeni sinovi, tinejdžeri, Preston i Džejden nisu prisustvovali venčanju.

foto: Printscreen/Instagram

Venčanje je bilo čudno samo po sebi, jer se činilo da su mnogi gosti bili ljudi koje nije poznavala ili sa kojima često razgovarala. Takođe je kritikovala informaciju da će njen brat Brajan biti gost, rekavši da "NIKAD nije pozvan". Njeni komentari o njenom bratu i sestri bili su u skladu sa njenim haotičnim odnosom sa porodicom Spirs.

foto: TMZ / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Instagram/samasghari

Zvezda, koja nastavlja da pronalazi svoj glas i slobodu i nakon konzervatorskog staža, takođe je koristila Instagram da bi besnela protiv svoje loše sestre Džejmi Lin, koja je pisala o Britninom navodnom "ludačkom" ponašanju u memoarima.

foto: Printskrin/Instagram

Pevačica je takođe odgovorila svojim sinovima i bivšem mužu Kevinu Federlajnu koji su pričali loše o njoj u intervjuu. Napala je i oca Džejmija i majku Lin na društvenim mrežama. Takođe, nije prošao dan, a da na Instagramu nije objavila poneku golu fotografiju.

Duhovi prošlosti Breda Pita i Anđeline Džoli i bitka kojoj se kraj ne nadzire

Novi detalji o Branđelininoj zloglasnoj avionskoj tuči 2016. godine, nakon čega je glumica podnela zahtev za razvod, pojavili su se u izveštaju FBI od 53 stranice u avgustu.

foto: Printscreen

U njemu je Džoli tvrdila da ju je alkoholisani Pit zgrabio za glavu i protresao, a zatim je gurnuo o zid kupatila u privatnom avionu. Njihova deca, Medoks (21), Paks (19), Zahara (17), Šajlo (16), blizanci Noks i Viviene (14), bili su prisutni tokom te svađe, a Džoli je tvrdila da je Pit jedno od dece nazvao "j**eni Kolumbajn klinac" i rekao da je Anđelina loš roditelj.

foto: Profimedia

Džoli je tvrdila da je Pit naneo štetu od 25.000 dolara, prskajući vino po sedištima u avionu. Pitovi izvori su negirali da je fizički zlostavljao Džoli ili njihovu decu. U oktobru je Džoli opisala više detalja o njihovoj borbi za let u svojoj tužbi sa Pitom zbog njihove francuske vinarije "Chateau Miraval".

foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Tvrdila je da je "Pit gušio jedno dete, a drugo udario u lice“. Izvor blizak Pitu, koji se otreznio nakon incidenta u avionu, rekao je da Džoli "nastavlja da ponavlja, revidira i ponovo zamišlja" incident od pre šest godina "dodavajući potpuno neistinite informacije svaki put kada ne uspe da dobije ono što želi". Džoli je takođe otkrivena kao misteriozni tužilac u anonimnoj tužbi protiv FBI-ja zbog istrage agencije o letu kada je Pit oslobođen optužbi za zlostavljanje dece. Njihova deca će verovatno i sama postati roditelji dok se sve ovo završi.

Kanje Vest!

Vest, koji je legalno promenio ime u Je je veoma kontroverzna ličnost. Ali ova godina je bila drugačija od bilo čega što su fanovi - ako ih još ima - videli ranije. Sve je počelo kada je Je predstavio svoju Jizi kolekciju na Nedelji mode u Parizu sa modelima koji su nosili košulje "White Lives Matter".

foto: Profimedia, Shutterstock, Printscreen Instagram

Dok je revidirao svoje stavove, Je je dao nekoliko antisemitskih primedbi i rekao da voli Hitlera. Njegova privatna škola u Los Anđelesu, Donda akademija, zatvorena je usred katastrofe.

Je je suspendovan sa društvenih mreža, ali je po povratku koju mu je omogućio Ilon Mask nastavio da izbacuje retoriku mržnje. Odbacili su ga brendovi kao što su Balensijaga, Gap i drugi, ali je Adidasovo presecanje poslovnih veza zaista pogodilo njegov novčanik i nateralo ga da izgubi status milijardera upravo zbog njihovog partnerstva sa Jizi. Tvrdi da je izgubio 2 milijarde dolara u jednom danu i kaže da se sada smatra parijom, odnosno siromahom u industriji.

foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP / Profimedia, J. BROWN / AFP / Profimedia

Ilon Mask kupio Tviter

... i izazvao bes širom sveta zbog šokantnih poteza koje je povukao (plaćanje za verifikaciju naloga, vraćanje Kanjea, Trampa i ostalih banovanih korisnika) , a mnogi predviđaju da će uništiti ovu društvenu mrežu. Videćemo šta će biti u 2023. godini.

Šakira, sud i raskid

Pevačica Šakira i Pike su raskinuli posle 12 godina i dvoje dece. Pisalo se da je razlog nevera, fudbaler je našao novu devojku, Šakira se izjasnila da nije kriva za utaju poreza u Španiji jer tada nije bila državljanka te zemlje, zatim su je povezivali sa instruktorom surfovanja... Pike se penzionisao, izgleda da mu ljubav sa mladom studentkinjom sveta, a vrela Kolumbijka je objavila novu pesmu za koju svi tvrde da je posvećena upravo njenom bivšem. Sve u svemu bilo je turbulentno.

