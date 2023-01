SLIČNOST JE OGROMNA: Anđelka Prpić pokazala MAJKU i svi komentarišu JEDAN DETALJ! Ona joj je NAJVEĆA PODRŠKA, a evo kako izgleda

Anđelka Prpić je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa svojom majkom i izazvala lavinu reakcija.

Glumica je proteklih nedelja jedna od glavnih tema medija jer čeka dete s najboljim prijateljem svog bivšeg supruga, Darija Prpića.

Anđelka je nedavno gostujući u jednoj emisiji istakla koliku podršku joj pruža porodica u ovim trenucima, a jednom prilikom je pokazala javnosti svoju majku i svi su komentarisali koliko su slične.

Njihova zajednička fotografija na Instagramu izazvala je oduševljenje među pratiocima, kao i brojne komentare.

Anđelkinu majku javnost nema prilike da često gleda, te su tako pratioci preplavili fotografiju komentarima da je glumica "ista majka", kao i da je jasno na koga je nasledila lepotu.

Podsetimo, Anđelka Prpić je proteklih dana gostovala u prazničnim televizijskim emisijama, gde se i osvrnula na aferu o kojoj bruji Srbija.

- Mislim da se normalan čovek ne navikava na te stvari. Zašto bi se navikao na ružno i primitivno? Ni ne želim sebi da se naviknem na to. Ali, s druge strane, nije stvar da ne vidimo od drveta šumu. Sad sam tema ja, sutra ćeš biti ti, nego je stvar poremećenog kompasa i sistema vrednosti, gde nije tema da li se izlio amonijak, nego je tema nešto potpuno drugo - rekla je glumica, a onda otkrila da medijski naslovi utiču na njenu porodicu.

- Mislim da čovek može ipak da se izdigne. Strašno je to što se to ne tiče samo mene, nego i moje porodice i mog deteta, ali bože moj, sve se to preživi. Srećna sam što imam svoj mali svet i stvarno to ne dam - zaključila je Anđelka gostujući u jutarnjem programu na TV Prva.

