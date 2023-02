BIVŠI JE OSTAVIO U UŽIVO PROGRAMU NA TELEVIZIJI! Glumica godinama krila oca deteta, pa okrenula list: NE MORAM VIŠE DA GA ŠTITIM

Holivudksa glumica Mini Drajver danas slavi 53. rođendan, a godinama unazad gradila je uspešnu karijeru, ali i zanimljivu glumačku priču. Lepa Mini glumila je u filmskim hitovima "Big Night", "The Mercenari" i "Good Vill Hunting".

Uloga u drami "Dobri Vil Hanting" iz 1997. donela joj je vezu sa popularnim kolegom, zbog koje se o njoj brujalo godinama u svim medijima. Mini je na setu upoznala Meta Dejmona (52), koji je zajedno sa Benom Aflekom napisao scenario za film, koji je osvojio Oskara.

Ljubav na setu

Met i Mini su se zaljubili na snimanju, a njihova višemesečna veza okončana je naočigled svih medija. Prošle godine, Drajverova je o tome govorila u svojim memoarima "Upravljanje očekivanjima: Memoari u esejima“.

- Znam da Met nije stavio tu sliku gore. To je tako nezgodno jer to nije bilo namerno, nije mogao da pomogne koliko je postao poznat i kako je njegov život preuzet, kao što je i moj - napisala je ona za tabloid koji je izveštavao o njihovom raskidu.

Raskid na televiziji

Niko nije očekivao da će par raskinuti jer je Dejmon ranije rekao da je "Mini potresla njegov svet i promenila ga“.

Dejmon je objavio da je slobodan uživo u šou programu Opre Vinfri, što je tada bila novost i za samu Mini. Glumac je izdao Drajverovu kada je bez prethodnog dogovora sa njom objavio na televiziji da su raskinuli.

foto: Profimedia

Osvrćući se na javnu prirodu njihovog raskida, Drajverova je rekla:

- Tužno je što je Met otišao u emisiju. Činilo mi se kao dobar način da objavi svetu da više nismo zajedno, što sam mislila da je potpuno neprikladno - rekla je Mini.

Kasnije je otkrila da on to nije uradio sa lošom namerom, ali verujemo da mu takav potez neće nikada oprostiti.

foto: Profimedia

- Nije me briga ko si, to je agonija i sve ovo je jako čudno, kao nadrealni san. To je tako zeznuto, jer nije urađeno sa lošom namerom, on to nije mogao drugačije. Postao je toliko velika zvezda, prezauzet i poznat, i njegov život se ogromnom brzinom preokrenuo, što nije bio slučaj sa mojom karijerom, dakle, nije mogao da čini neke stvari na način na koji bih to ja - rekla je glumica.

Dobila je sina

Inače, glumica je ranije bila verena za svog kolegu Džoša Brolina, a volela je i Džona Kjuzaka, Harisona Forda i Rajana Kavanoa.

Glumica je doživela najlepšu ulogu u svom životu, iako joj je lekar sa 18 godina rekao da neće moći da ima decu zbog neplodnosti. Zbog toga je bila ubeđena da ima grip, a medicinska sestra ju je nagovorila da uradi test na trudnoću. U septembru 2008. rodila je sina Henrija, ali je neko vreme skrivala ko mu je otac.

- On je otac mog sina, tako da je logično da će biti tu za njega. Nisam udata i ne znam da li ću ostati sa ovim tipom. Sjajno je biti samostalan, brak danas više nije neophodan u podizanju deteta i podizanju porodice. Nekada davno, žena koja se ponašala kao ja bi bila izopštena iz društva. Mislim da znam kako su se tada osećali. Majka i tetka će biti uz mene, baš kao i moje najbolje drugarice i ne plašim se - rekla je Mini nakon rođenja sina.

Nekoliko godina kasnije, glumica je otkrila ko je otac njenog sina, a to je producent i scenarista Timoti Džej Leo (62). Čuvala je njegov identitet u tajnosti jer je poštovala njegovu privatnost.

- Ne moram više da ga štitim. On može sam da se snađe. Odrastao je', rekao je Drajver, koji je od 2019. u vezi sa rediteljkom Edisonom O'Deom (43). Kako su preneli strani mediji, par je veren.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:42 OVO SU JASNI ZNACI DA STE U VEZI DA PATOLOŠKI LJUBOMORNOM OSOBOM! Ako se vaš partner ponaša OVAKO, vreme je za RASKID