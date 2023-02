ŽAO MI JE ŠTO MOJA MAJKA NIJE PROFITIRALA NA S*KS SNIMKU: Šok izjava sina Pamele Anderson o PRIVATNOM VIDEU svojih roditelja

U poslednjih nekoliko dana ne smiruje se pompa oko Pamele Anderson. Kao najnoviji šok usledila je izjava njenog sina, koji žali što njegova majka nije postupila drugačije kada je u pitanju porno snimak nje i njegovog oca.

Naime, sin Pamele Anderson i Tomija Lija žali što njegova mama nije profitirala od poznatog videa.

"Voleo bih da je zaradila nešto novca”, navodno je izjavio Brendon Tomas Li u Pamelinom dokumentarcu “Pamela: Ljubavna priča”, koji će se prikazivati na Netfliksu.

foto: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

"Zaradila bi milione dolara da je samo potpisala jedan ugovor”, dodaje 26-godišnjak, koji tvrdi da je umesto toga njegova majka sedela bez novca i gledala kako joj karijera nestaje.

Napominje da je većinu svog života bila u dugovima, a Brendon je morao da se nosi sa zlim komentarima svojih vršnjaka dok je odrastao, pa je otkrio i kako se branio od toga.

“Kad sam bio dete, uvek sam mislio da svi znaju stvari o mojoj porodici i meni koje zapravo ne bi trebalo da znaju. Svi su znali tu prljavu malu tajnu o mojoj porodici”, kaže Brendon i dodaje da bi se u školi potukao kada god bi neko spomenuo njegovu mamu.

foto: Profimedia

I njihov drugi sin, Dilan, takođe je komentarisao sporni snimak. On pak tvrdi da njegova mama nije htela da zarađuje na tome jer joj je uvek porodica bila na prvom mestu.

Zbog snimka je bila i na suđenju jer je snimak bio ukraden iz njihovog doma i kako ona tvrdi, ilegalno prodat širom sveta. Ono što ju je dočekalo na suđenju ju je šokiralo. Ušla je u prostoriju gde su muškarci gledali njene eksplicitne fotografije, te su joj rekli kako "nema pravo na privatnost jer je bila na naslovnici Plejboja". U isto vreme bila je trudna s drugim detetom, sinom Dilanom.

foto: Profimedia

Nakon sminka započeli su problemi s Tomijem, koji je postao nasilan. Jednom prilikom uništio je njenu prikolicu na setu "Čuvara plaže", a neprestano ju je i kontrolisao. Nakon nekog vremena postao je i fizički nasilan. Tomi je bio osuđen na zatvor u trajanju od šest meseci.

Prikazani su i snimci njenog venčanja s Kidom Rokom, s kojim je bila u braku godinu dana. Nakon njega, venčala se 2007. za Rika Salomona, igrača pokera. Ispostavilo se da je Rik imao problema s drogom, nakon čega ga je Pamela ostavila nakon nekoliko meseci braka. Ponovo su se venčali 2014, ali brak im opet nije dugo trajao.

foto: Profimedia

Podsetimo, Pamela je u dokumentarcu priznala da je volela jedino Tomija:

"Mislim da se sve svodi na to što nikad nisam prebolela neuspeh veze s ocem svoje dece. Iako sam mislila da mogu opet da stvorim porodicu i zaljubim se u nekog drugog, to nisam ja. Mislim da zato sve moje veze propadaju. Moji roditelji su bili divlji i ludi, ludo zaljubljeni i donosili su glupe odluke. Činili su nažao jedno drugom i nama. Ali izdržali su i ostali zajedno i vidim da su sad srećni. Zato bih radije bila sama nego s nekim drugim, osim ocem svoje dece. Nemoguće je biti s drugima. Ali mislim da ne mogu da budem ni s Tomijem. To je kao kazna", ispričala je.

(Kurir.rs/ Net.hr)

