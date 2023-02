PREMINUO ČLAN LEGENDARNOG REP TRIJA 90-IH: Dejvid Žoliker nas napustio u 55. godini, evo od čega je bolovao

Dejvid Žoliker iz rep trija De La Soul, koji je bio predvodnik hip-hopa kasnih 1980-ih i ranih 90-ih i bio prepoznatljiv po neuobičajenom humoru, preminuo je u 55. godini.

Njegovu smrt je u nedelju potvrdio publicista grupe Toni Ferguson, koji nije naveo uzrok, niti bilo kakve dodatne detalje o tome gde ili kada je njegov prijatelj umro.

Poslednjih godina Dejvid je otvoreno razgovarao o borbi sa kongestivnom srčanom insuficijencijom, uključujući i muzički spot za pesmu grupe "Royalty Capes".

De La Soul se najpre proslavio albumom „3 Feet High and Rising” 1989. godine, u vreme kada je hip-hop još uvek bio relativno nov u mejnstrimu. Grupe poput Public Enemi i N.V.A govorile su o rasizmu, policijskom nasilju i zanemarivanju sa kojima se suočavaju crnačke zajednice u Americi.

Nasuprot tome, De La Soul — tri mladića iz srednje klase sa Long Ajlenda — predstavili su se sa hipi cvetnim dezenima i muzičkim spotom smeštenim u srednjoj školi za njihovu pesmu „Me, Myself and I“.

Trio je brusio svoj zvuk na školskim koncertima i zabavama, u prostoru koji je zvao „zemunica“, na Dikson aveniji u Amitivilu. Ponosno izgovarajući „Strong Island“, De La Soul je primetio da mu je blizina Njujorka omogućila da drži na oku uporište hip-hopa, dok su mu predgrađa dala prostor da raste i uči.

Biće upamćeni i po albumima Buhloone Mindstate (1993), Stakes Is High (1996), Art Official Intelligence: Mosaic Thump (2000), AOI: Bionix (2001), The Grind Date (2004), Plug 1 & Plug 2 Present, And the Anonymous Nobody... (2016).

