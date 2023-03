SEKLI VENE ZA ČUVARKOM PLAŽE I OBOŽAVALI JE, A ONA MRZELA SAMU SEBE: Glumica Pamela Anderson mislila da su svi LEPŠI od nje!

Glumica Pamela Anderson (55), u razgovoru za ET Kanada priznala je da bila veoma stidljiva i da je "mrzela" kako je izgledala pre nego što je pozirala za Plejboj.

foto: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

- Stidljivost je bila nešto što je bilo tako iscrpljujuće. Mrzela sam svoj izgled, mrzela sam sve. Bila sam tako sramežljiva i uvek sam mislila da su svi lepi, a ja jednostavno nisam imala to samopouzdanje - rekla je glumica.

Odlučila je da rizikuje i prvi put se fotografisala za Plejboj 1989.

- Bila sam u Vankuveri i prišli su mi nekoliko puta, rekla sam "ne". Na kraju sam se našla u situaciji i pomislila: "Zašto ne? Idem da probam". Stigla sam u Los Anđeles. Bila sam užasnuta - prisetila se ona.

- Tada sam uradila svoje prvo fotografisanje za Plejboj, činilo mi se kao da padam s litice. Stvarno se činilo kao da samo dopuštam, umesto da pokušavam da kontrolišem. Prvi put sam se osećala slobodno, priznala je glumica koja je nedavno pozirala bez šminke za naslovnicu časopisa "Women‘s Wear Daily".

foto: Profimedia

- Stvarno se osećam moćno sada kada je sve vrlo opušteno. Volim da vidim svoje pegice. Volim kada mi frizura nije gotova. Jednostavno volim stvarno sveže lice, rekla je glumica koja preferira prirodno starenje umesto botoksa ili filera.

- Ne sviđaju mi ​​se te injekcije i to ne deluje na mene. Želim da vidim šta će se dogoditi. Ovih dana puno više prihvatam sebe i osećam se sjajno, objasnila je Pamela koja je nedavno proslavila premijeru svog Netfliksovog dokumentarca i objavljivanje memoara "Love, Pamela" koji su dokumentovali sve od burne romanse sa njenim bivšim suprugom Tomi Lijem do njihovog zloglasnog snimka seksa i propasti braka.

foto: Profimedia

- Naravno, to je za mene emotivno. To su divna sećanja i teška sećanja, ali htela sam da se vratim i osetim sve to, rekla je za People u januaru, gledajući kako se njena životna priča odvija na ekranu.

S bivšim suprugom i muzičarem Tomi Lijem ima dva sina: Tomasa Lija (26) i Dilana Džegera (25).

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:36 NAUČIO SAM DA ŽIVIM SA 50 DINARA! Glumac Ljubomir Bandović brutalno iskren u Sceniranju večeras od 20 časova