NAJGORIH 90 SEKUNDI U ŽIVOTU: Trampova LJUBAVNICA otkrila njegovo UMEĆE U KREVETU! Bivši predsednik upražnjava SAMO JEDNU POZU

Afera Donalda Trampa sa Stefani Kliford, poznatijom kao Stormi Denijels, iz 2006. godine glavna je tema svetskih medija.

Američka starleta i p*rno zvezda je 2011. godine otkrila šokantne detalje svog intimnog odnosa s bivšim predsednikom Amerike. Ona je otišla toliko daleko da je čak opisala i seksualnu pozu, ali i dužinu trajanja odnosa koji se dogodio nakon njihovog susreta u kockarnici u Lejk Tahoeu u Nevadi, nakon dobrotvornog golf turnira slavnih.

foto: AP

"Seks nije bio ništa ludo. Nije hteo da me veže lancima za krevet ili tako nešto. Bila je to jedna poza i najgorih 90 sekundi u mom životu. Definitivno mogu savršeno da opišem njegovo umeće, ako ikada budem morala", izjavila je tada i dodala da joj je Donald jasno dao do znanja da želi ponovo da je vidi.

"Namamio me na razgovor i seks obećanjem da će mi dati ulogu u svojoj emisiji 'The Apprentice'. Nisam imala nikakva nerealna očekivanja da ću zaista biti u šouu. Pa se sad pitam da li je cela stvar bila samo j*bena laž kako bi me odveo u krevet. Čini se da mu je upalilo", izjavila je Stormi, koja je tada zapretila da bi mogla detaljno da opiše Trampove zahteve i performans u krevetu, što bi naštetilo njegovom ugledu, ali i braku.

foto: AP/Andrew Harnik

Ono što je zvezda filmova za odrasle iznela u javnost promenilo je dinamiku braka i Melanija od tada više nije bila ista.

(Kurir.rs)

Bonus video:

05:14 TRKA ZA PRVU DAMU AMERIKE: Žestok OKRŠAJ između ikone stila ili smerne profesorke – može biti samo JEDNA (KURIR TELEVIZIJA)