BIZARNA PRIČA! EVO KAKO JE OBIČNA ŽENA POSTALA PRINCEZA: Imala dete sa OSUĐIVANIM kriminalcem kada je srela ljubav svog ŽIVOTA!

Princ Hakon od Norveške (49) prestolonaslednik trona ove zemlje sin je kralja Haralda V i kraljice Sonje, a ne privlači toliko pažnje privatnim životom kao njegova kontroverzna sestra, princeza Marta Luiz (51) koja ljubi šamana.

Međutim, svojevremeno se i on našao na meti negativnih komentara zbog svoje izabranice, iako se kasnije ispostavilo da je to prava ljubav i da nikad nije bio srećniji. Princ se 2001. oženio lepoticom imena Mete-Marit (49) koja potiče iz norveškog grada Kristiansanda.

Dok je Hakon odrastao sa zlatnom kašikom u ustima i osigurana mu je kruna jednog dana, Mete-Marit je vodila prilično običan život. No njihovo različito poreklo nije ih sprečilo da se zavole i odluče da zajedno provedu budućnost.

Odrastanje

Prinčeva supruga je ćerka poznatog novinara Svena O. Hoibja i Marit Tjesem koji su se razveli kada je imala 11 godina. Mete-Marit je sa sestrom i dva brata ostala da živi s majkom, a oba njena roditelja su se ponovno venčala.

Pohađala je u Kristiansandu osnovnu i srednju školu pa je potom u istom gradu upisala fakultet Agder. Priznala je da joj je srednja škola trajala malo duže nego što je uobičajeno jer je imala 'buntovničku fazu'. Usto je bila opsednuta odbojkom koju je trenirala, a stekla je potrebnu licencu da radi kao odbojkaška trenerka i sudija.

Nakon što je završila školovanje, radila je nekoliko meseci u Engleskoj, a potom se zaposlila u Oslu u poznatom restoranu "Engebret Cafe".

Dete sa osuđivanim kriminalcem

Sa svojim dečkom Mortenom Borgom, osuđivanim kriminalcem dobila je 1997. sina Marijusa koji se bavi glumom.

Borg je 1991. godine završio u zatvoru zbog kupovine droge od jednog prijatelja, a Mete-Marit i on rastali su se prijateljski pa mu ona nije zamerala što nije mogao redovno da plaća alimentaciju za sina. Država joj je zato mesečno isplaćivala određenu svotu kao pomoć u uzdržavanju deteta.

Susret sa princem

Mete-Marit upoznala je princa 1999. na muzičkom festivalu "Quart" i to tokom jedne male zabave koja se organizovala tamo. Mnogima se ona nije svidela jer je bila samohrana majka čiji je sin tada imao četiri godine. Smetalo im je i što je Mete-Marit konobarica sumnjive prošlosti i uz nju su se vezivale zabave i uživanje u opijatima. Zapela im je za oko i činjenica da je njen otac oženio striptizetu dvostruko mlađu od njega.

No nakon određenog vremena bilo je jasno da je prestolonasljednik pronašao pravu ljubav i da je veoma ozbiljan po pitanju svoje budućnosti s Mete-Marit koja je sebe imala vezu s osobom kriminalne prošlosti. Možete zamisliti kakve je to reakcije izazvalo. Australijski "Nine" je pisao da je "većina Norvežana bila užasnuta".

Njihovo iznenađenje bilo je još veće kada je par objavio da se verio, a budućnoj princezi zamerano je sve: što nije "plave krvi", neprikladno obrazovanje, vanbračno dete, veza s bivšim zatvorenikom, socijalni milje "u kom je droga bila na dohvat ruke". Isto se nagađalo da će njen bivši dečko Morten Borg doći na kraljevsko venčanje.

"Bilo je to skupo iskustvo i trebalo je puno vremena da prebrodim sve. Nadam se da ćemo sada da prestanemo da pričamo o mojoj prošlosti", rekla je jednom prilikom Mete-Marit.

Ništa od toga nije mnogo potreslo zaljubljeni par pa su se Hakon i Mete-Marit pojavili zajedno kao budući supružnici na dodeli Nobelove nagrade u Oslu 10. decembra 2000. godine, samo devet dana nakon što su objavili da su vereni i u jeku negativnih komentara. Princ je izjavio da je s Mete-Marit bio oko godinu dana u tom trenutku, a zaprosio ju je prstenom kojim su njegov deda, kralj Olaf V i otac kralj Harald V prosili svoje izabranice.

Što se tiče Hakonovih roditelja, oni nisu delili stav javnosti, prihvatili su devojku koju je njihov sin odabrao raširenih ruku. Razumeli su svog sina jer je i Harald svojevremeno išao protiv želja svog oca i javnosti kada se oženio "običnom devojkom iz naroda". Sonja je devet godina čekala odobrenje dok nije postala kraljica pa Harald i ona nisu želeli da muče Hakona kao što su to činili njima. Oberučke su prihvatili snahu i darovali joj dijamantsku tijaru za venčanje.

Venčanje i deca

Par je rekao "sudbonosno da" 25. avgusta 2001. godine u Katedrali u Oslu, a kum na venčanju bio im je princ Frederik, danski prestolonaslednik. Mete-Marit postala je krunska princeza Norveške i Njeno kraljevsko visočanstvo.

Njen sin Marijus nastavio je svoj život na dvoru, ali bez titule, a 2017. godine povukao se iz javnog života i zamolio da se poštuje njegova privatnost jer se seli u Ameriku na studije. Nakon toga je pronašao sreću u glumi.

Mete-Marit je s Hakonom dobila kćer, princezu Ingrid Aleksandru (19) i sina, princa Sverea Magnusa (17) koji zbog pravila muške primogeniture zauzima poziciju ispred starije sestre u redu za nasleđivanje trona.

Skoro 22 godine kasnije, princ Hakon i princeza Mete-Marit pokazuju da za pravu ljubav prepreke ne postoje.

